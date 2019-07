Venez prendre le petit-déjeuner avec l'équipe de "Liège Matin en Vadrouille" durant tout l'été !

Durant l’été, l’émission de Liège Matin sort de son studio et part à votre rencontre dans toute la Province de Liège.

Du lundi 1er juillet au 23 août, Olivier Colle et toute l’équipe de la matinale liégeoise part en vadrouille pour visiter la province et partir à votre rencontre.



Chaque jour de la semaine, vous retrouverez toute l’équipe en direct d’un lieu différent. Les destinations sont aussi diverses qu’une piscine, un marché, une brasserie, un château, une brocante, une ferme, une gare, une église, un parc d’attractions, une place de village, un musée ou encore un logement insolite.

Autant d’endroits à découvrir, de personnes à rencontrer, de réveils estivaux que l’on espère ensoleillés pour tous les Liégeois.



L’approche très participative de cette initiative a pour but de vous rencontrer à travers toute la Province de Liège. Nous vous attendons donc dès 6h chaque matin sur le leu de l’émission, pour partager un café, un croissant et découvrir l’hôte du jour.

Une émission radio de VivaCité que vous pouvez également retrouver sur Auvio et sur les chaînes de télévision régionales RTC et Védia.



Voici la liste des dates et des lieux où vous pourrez nous retrouver cet été :