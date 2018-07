Lola Reynaert, photographe Serésienne qui expose à l'Accattone Caffé.

Le thème de cette exposition est " Up and down but Mississippi ", des photos tendre et beau de l'amérique profonde ?

Lola adore les voyages et en profite pour photographier ce qui se trouve à côté d'elle.

Elle a ainsi traversé ainsi les USA de Chicago à la Nouvelle Orleans et a braqué son appareil pour nous faire partager les moments insolites encontrés, l'authenticité...

Son coup de coeur est le chien dans un pickup.

Si vous avez envie de voyager, venez voir l'expo.

Horaire visites (jusque début septembre) : du lundi au vendredi de 11h30 à 15h ainsi que les mercredis et jeudis de 17 à 22h - Fermé entre le 10 et le 26 août

Lieu: l'Accattone Caffé, Boulevard Saucy, N° 13 en Outremeuse.

Infos: https://www.facebook.com/events/189334868585826/