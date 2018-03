Une véritable révélation : Tim Dup

Ce jeune artiste de 23 ans est déjà auteur-compositeur-interprète. Sa voix est sensible et rageuse. Il chante, il rap et surtout il nous raconte des histoires sans artifices. Il s’est auto-proclamé ramasseur de souvenirs et transmet ses observations par la musique.

Son premier single sorti en 2016 : " TER centre ", écrit dans un train entre Paris et sa maison. Dans ce titre il exprime sa vérité en réel auteur de sa génération. Des mots durs avec une voix douce et écorchée.

En 2017, il sort son premier album " Mélancolie Heureuse " composé de 10 titres. Il y a notamment le titre " Moïra Gynt " où Tim Dup parle d’une déception amoureuse avec rancœur.

Reflet de sa génération, l’artiste est très actif sur les réseaux sociaux. Sur Instagram il montre les coulisses de sa tournée. Parfois il dénonce. En participant notamment à une lutte contre la violence faite aux femmes ou en donnant un concert de soutien à l’urgence en Tchétchénie.

Un jeune artiste à suivre sur Instagram, sur Facebook et à découvrir ce vendredi en concert. Il sera le vendredi 16 mars à 20h au Reflektor et au festival des Francofolies de Spa le samedi 21 juillet à 18h.

http://www.reflektor.be/agenda/2018/03/16/tim-dup

https://www.francofolies.be/artistes-infos/tim-dup/