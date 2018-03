Une semaine dédiée à la culture scientifique et technique à Liège!

Le Printemps des Sciences se déroule à Liège du 19 au 25 mars.

L’objectif : rencontrer des étudiants, des chercheurs et des enseignants et mettre les sciences à la portée de tous. Cet événement annuel met la diversité des sciences à l’honneur. Cette année le thème est " Fiction ? ".



Une foule d’activités est proposée : ateliers, visites de laboratoires, conférences, café des sciences de la " semaine du cerveau ".



Quelques exemples d'activités proposées au grand public :



- le 24 et le 25 mars à la Maison des Sciences " Les mystères de la lévitation " par ULiège.

Découvrez les connexions physiques qui lient un objet en lévitation avec diverses expériences.

Activité animée par un doctorant du Département de physique de Uliege.



- du 22 au 25 mars à la Maison des sciences "Mon GSM renferme des trésors". Quoi de plus banal qu’un GSM ? Et pourtant, il contient une très grande diversité de matériaux qui ont chacun leurs propriétés. Vous en découvrirez quelques-uns pour retracer le trajet et les transformations que les GSM ont dû subir avant de rejoindre notre poche.

Le recyclage des composants électroniques sera aussi abordé.



- samedi 24 mars à la Maison des Sciences " Ma thèse en 180 secondes ". Environ 12 doctorants de l’ULiège auront trois minutes pour présenter leur thèse face à un public : synthèse, vulgarisation et partage des connaissances sont au programme !



D’autres évènements ont lieu également partout en communauté française. http://www.sciences.be/