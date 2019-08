Une nouvelle grainothèque vient d'ouvrir ses portes du côté de Soumagne !

La grainothèque de soumagne est une pratique collaborative, qui s’inscrit dans la notion de partage des biens communs.

Considérée aussi comme un acte d’engagement citoyen pour la planète, elle permet de sensibiliser le public à la biodiversité et au développement durable.

La grainothèque peut permettre aussi à la conservation de certaines espèces et lutte contre la standardisation des semences en interdisant le troc de semences industrielles modifiées génétiquement.



On précise bien que la grainothèque est basée sur le fonctionnement de dons et de troc entre jardiniers amateurs. Aucun échange commercial n’est donc possible.

Le but est l’échange et le partage des semences, mais aussi du savoir-faire de chacun.

Depuis le 1er mai, vous pouvez venir échanger vos semences... à la bibliothèque ! Bibliothèque de Soumagne

T. 04 377 97 90 bibliotheque@soumagne.be www.bibliomedia.be Horaire d’été en juillet et en août Lundi, mardi et vendredi : de 13 à 16 h. Mercredi : de 12 h. à18 h 30 Jeudi et samedi : fermé​