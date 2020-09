Une nouvelle donnerie " L'échappée belle " ouvre à Donceel mercredi 7 octobre

Marie-Eve Allard est une donceeloise qui a mis sur pied le projet de la donnerie dans l’ancienne chapelle de Donceel.

Elle ouvrira ses portes le mercredi 7 octobre.

Que peut-on y déposer et trouver ?

Cette jolie chapelle attend vos livres et romans tout public, des vêtements bébé & enfant jusqu'à 12 ans, des objets de puériculture , des jeux et jouets , des graines locales, non traitées et non hybridées ; des petits objets en nombre restreint…

Les chaussures et antiquités ne sont pas acceptées.

L’échappée belle sera accessible dès le mercredi 7 octobre :

Mercredi : 9h jusqu’au coucher du soleil

Samedi et dimanche : 9h jusqu’au coucher du soleil

Si vous voulez déposer des objets, le plus simple est de prendre contact en message privé via la page Facebook de l’échappée belle PAR ICI