Une donnerie virtuelle voit le jour à Amay

Actuellement, les brocantes ne sont pas autorisées.

La ville d’Amay a eu l’idée de mettre sur pied un concept de donnerie virtuelle.

Le principe : On arrive, on dépose ce qu'on a à donner, on s'allège et en même temps on fait plaisir à quelqu'un d'autre.

Attention, les objets déposés doivent être utilisables, en bon état.

Ces objets ont les donnent donc il n’y a pas d’argent en jeu.

Toutes les personnes intéressées pourront prendre contact directement avec l’autre partie.

Les personnes qui recherchent un objet en particulier pourront glisser une annonce.

Ce site est réservé aux personnes habitant Amay.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site La donnerie Amay