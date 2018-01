Une collection de bracelets pour homme

On pense généralement que les bijoux sont destinés à la gente féminine mais on peut de plus en plus voir des hommes avec des bracelets... Bruno qui est bijoutier à Spa mais aussi un créateur de bijoux.



Bruno cherchait une collection de bijoux pour homme. N’en trouvant pas, il décide

de créer la collection Oxygène.



Il s’agit d’un bracelet Style marin avec un vrai fil marin et pour les attaches, il s’est inspiré des boules de billard réduites.



Le tout est fabriqué en Belgique.



Pour plus d’infos : www.lordutemps.be