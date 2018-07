Une balade en voiture organisée par la MJ de Wanze

Ce dimanche 5 août, vous pourrez sortir vos voitures anciennes ou contemporaines et partir du côté de Wanze.

Et pour cause, la maison des jeunes de la commune de Bas-Oha vous propose sa 3ème balade "Bas-Oha on The road".

Cette balade de 150km pour les voitures ancêtres et contemporaines sera rythmé par des jeux et des animations, et vous emmènera à la découverte, entre autres, du Condroz.

Chaque équipage recevra un carnet de route qui contiendra des énigmes et des informations historiques sur la région.

Le but étant de mettre en valeur le patrimoine de cette belle région.

Le départ et le retour se font à la mj de Bas-Oha.

Rendez-vous à 12h30, départ à 13h.



Un barbecue clôturera cette belle balade.

PAF: 40€ par équipage (2personnes), Bbq compris.

Accompagnant supplémentaire : adulte 15€ / enfants 7.5€



Infos et inscriptions obligatoires au plus tard pour le 1 er août (demain).

Infos pratiques :

Où ? Maison Des Jeunes - Rue Charles Bormans à Bas-Oha

Quand ? Dimanche 5 août: de 12:30 à 20:30

Infos : https://www.facebook.com/mj.wanze.1