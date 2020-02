Un week-end chargé pour Deux Ours dans sa nouvelle tanière à Vierset Barse

Après plus de six ans d’existence, Deux Ours a trouvé où établir sa tanière et devient enfin sédentaire. Fini les incertitudes et les déménagements, l’inauguration est prévue damne quatre jours et tout est fin prêt.

C’est avec un programme chargé que Deux Ours inaugurera ce week-end son nouveau bâtiment situé Place Georges Hubin à Vierset-Barse. Les vendredis 14 et dimanche 16 février, les oursiens pourront se retrouver pour apprécier deux Vinyles jam, concept signature de l’A.S.B.L.

Le samedi, BJ Scott se produira sur scène pour un concert soldout en acoustique et en toute intimité. En première partie, elle laissera la place à LYA (Nathalie Darimont), accompagnée de Giovanni Rizzuto à la guitare.

De nombreuses nouveautés sont prévues mais Fred Macquet, créateur des Deux Ours, ne laisse rien fuiter. Il souhaite que l’univers et la déco de la salle restent une surprise.

Plus qu’une salle de concert, Deux Ours c’est aussi un Pub qui favorise le local en proposant exclusivement des produits issus de la production belge comme des colas, des bières, des planchettes de fromages ou encore des charcuteries artisanales.

Ce déménagement sera l’occasion pour le projet de se diversifier et de proposer des spectacles humoristiques, des projections cinéma, des expositions et évidemment toujours des concerts et des Vinyles Jams. Il y aura de tout, afin de ravir toutes les générations et tous les styles.

La programmation est déjà bien remplie pour les mois à venir. Vous pourrez retrouver par exemple les humoristes Isabelle Hauben et Samuel Tits ou encore les artistes Rive et Dalton Telegramme.

Pour la liste complète, rendez-vous sur leur page Facebook ici