Un rendez-vous à ne pas rater ? " Nourrir Liège " !

Le festival " Nourrir Liège " pose la question de la transition alimentaire en région liégeoise !

Depuis le 15 mars et ce jusqu’au 25 mars a lieu le festival " Nourrir Liège ". Au programme ? Enormément d’activités où Liège met ses énergies citoyennes et collectives au service de ce qui pourrait la nourrir demain.

Découvrez le programme : https://nourrirliege.be/

Cette année, c’est la 2ème édition du festival. Initié à la base d’une pièce de théâtre engagée " Nourrir l'Humanité c'est un métier " par la compagnie Art & Tça. https://www.artetca.com/

Ils ont joué presque 300 fois cette pièce en 5 ans et elle est sans cesse remise au goût du jour en fonction de l’actualité. Ils se produisent dans des théâtres et des scènes nationales mais aussi dans des écoles, des salles de village, des fermes, … Finalement, " Nourrir l’humanité c’est un métier " est utilisé comme réel outil de débat. Une pièce documentaire au cœur de notre agriculture où Charles Culot (à la conception, l’écriture et l’interprétation) va à la rencontre des personnes pour nourrir son témoignage.