Un petit récapitulatif des sorties de ce weekend

Mondial Café 2018 au Country Hall

Suivez tous les matches des Diables Rouges sur écran géant du du 14 juin au 15 juillet -

lundi 18 juin: Panama à Liège

Samedi 23 juin: Tunisie à Liege

Jeudi 28 juin: Angeterre -Belgique

Lieu : Country Hall de Liège, Allée du Bol d'Air 19 à Angleur

Site web : http://www.countryhall.be/

GRAND ÉCRAN LES DIABLES ROUGES EN RUSSE au

THIMISTER – CENTRE

L’entrée est gratuite

- le samedi 23 juin à 15h00 – Belgique / Tunisie

- le jeudi 28 juin à 20h00 – Angleterre / Belgique

En cas de qualification belge, nous assurons le grand écran

Avec ouverture des portes 1 heure avant le début du match.

Pour tout renseignement: www.jeunesse-thimister.be



Conférence sur L’Univers, d’ici à l’horizon Conférence par Jean-Claude LEFEBVRE- Lieu : à l’auditoire de l’institut de physiologie Vendredi 22 juin 19 h 30 -place Delcour 17 à Liège-Outremeuse

CP Foyer culturel Jupille-Wandre, vous propose l' Apéro musical en fanfare avec les fanfoireux avec leur son métissé pour un apéro musical.- dans le cadre des fêtes de la musique à Liège - vendredi 22 juin à 18h - Salle Prévers - GRATUIT

Fête à Loën (Visé) Du Vendredi 22 juin au Lundi 25 Juin La fête à Loën, c'est la première fête de l'été en Basse-Meuse - Au pgrm: Bal de village, souper-concert, brocante et la traditionnelle sortie du cramignon accompagné de son harmonie !

20e édition Fête du Parc à Plombières- Vendredi 22 juin - Vendredi : Concert du groupe de musique celtique irlandaise "The Thousand Sails" et soirée DJ.

Dimanche : Manifestations diverses dès 10 heures, grand tournoi de pétanque et balade en calèche tirée par des chevaux de trait. RDV: Parc communal

à Plombières.

Seconde édition du Pic Nic Citadin VertDure à Ma Ferme en Ville- samedi 23 juin à 18h et 21h rue Souverain Pont 34, Liège.Au pgrm: Concert des Faucheuses de Troubles - Bar à gin bio liégeois Apotek. Stand de tattoo éphémère le dimanche. Dégustations de produits locaux.

Musique et tapis d'herbe fraiche, de quoi ne plus reconnaitre notre jolie rue! Infos: www.mafermeenville.be

" Le domaine de Theux à l’époque gallo-romaine et au début du Moyen Âge ", conférence de Paul Bertholet, historien . Le domaine gallo-romain de Theux a donné naissance au domaine mérovingien puis carolingien de Theux, et, enfin, au Pays de Franchimont composé du chef-ban de Theux et des bans de Verviers, Sart, Jalhay et Spa. Rendez-vous le samedi 23 juin, à 14h30, à l’invitation de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, au Musée des Beaux-Arts, rue Renier, 17 à Verviers. Entrée gratuite.

Jardins ouverts : Barchon Samedi 23 juin & Dimanche 24 juin -

Jardin de 12 ares conçu par les propriétaires passionnés. Les parterres riches en couleur où se côtoient une belle diversité de vivaces, rosiers, hydrangeas et autres arbustes nous invitent à la promenade. Un étang et un potager complètent l’ensemble. L'adresse: Nicolas et Berthe Rensonnet-Thunissen

Rue de Heuseux 84 à Barchon

Fête de la Musique et du Sport de Chaudfontaine samedi 23 juin de 10h à 23h- Au pgrm: 10h : Calidi Fun Run : courses d obstacles divers et fun pour toute la famille ( inscriptions : www.calidifunrun.com); 14h diffusion du match Belgique Tunisie & Dès 16h : Fête de la Musique : découverte des talents locaux suivi du grand feu- Lieu: Pré Lorint à Beaufays- Plus d'infos : https://www.chaudfontaine.be/

" Princes & princesses d’un soir au somptueux château de Modave " -Samedi 23 juin à 20h - Les participants sont invités à se vêtir de leur plus belle robe ou plus beau costume pour jouer les princes et princesses d'un soir.

Sur place, un jeu découverte permettra de visiter le château sous une tout autre facette. Au fil des stands, des vignettes représentants des objets de la vie de château seront collectionnées. Seront également présents : des producteurs du terroir qui proposeront des dégustations, un stand photo souvenir, des balades en calèche, …

L'activité coûte 12€/adulte et 10€/enfant de moins de 12 ans (les animations sont comprises dans ce prix).

Infos et réservations (obligatoires): FACEBOOK " Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot "

Visite guidée Dans la peau d'un batelier samedi 23 juin de 14:30 à 17:00- La Meuse, sereine, puissante, tumultueuse et pourtant si vitale à la cité liégeoise, est depuis la nuit des temps l'objet de conquête de certains hommes. Mais qui sont-ils au juste ? Batelier à bord d'une péniche, d'une navette ou d'un yacht - Où: Office du Tourisme, Quai de la Goffe, 13 à Liège- Tarif: 8 € (adulte) – 7 € (senior et étudiant > 12 ans).- Internet: http://visitezliege.be

Visite guidée Autour des terrils du Thier-à-Liège dimanche 24 juin à 14 h30 Les terrils de Batterie, Bernalmont, Belle-Vue et Petite-Bacnure rappellent le passé charbonnier du Thier-à-Liège. Les vestiges, les anciens puits et les dégâts miniers sont encore visibles aujourd’hui. Rendez-vous : 49 rue Gaillard-Cheval (Thier-à-Liège).

Durée : ± 3 h 00 ; parcours : ± 10 km.

Renseignements : muller@fabrice-muller.be ou 0495 16 42 00.

Journée du sport dimanche 24 juin au Centre Adeps Le Blanc Gravier et le site nautique de Campana - initiations et démonstrations sportives: comme le Badminton- Escalade- Gymnastique- Kayak (Campana)...Entrée libre et gratuite. Petite restauration (payante) possible dans les centres. Où: Centre Adeps le Blanc Gravier, Allée Des Sports, 2-6 4000 Liège- Internet: http://www.journeedusport.be

Île aux enfants sur L’Ile Robinson Du Dimanche 24 juin au Vendredi 31 août - L’Ile Robinson va se couvrir de sable ,Transats, parasols, terrasse et bar à cocktails. Nombreuses animations pour petits et grands, avec entre autres châteaux gonflables, trampoline… Durant les deux mois d’été ! Horaire : de 11h à 19h tous les jours et jusque 21h les vendredis et samedis.

Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers de Battice dimanche 24 juin dès 13h - Dans le cadre des festivités commémorant les 70 ans de la création du casernement des pompiers volontaires de Battice. Nombreux exposants. Château gonflable, tente enfumée et tours en camion pour les enfants. Bar et petite restauration. Démonstrations diverses et inédites. Où: Caserne Des Pompiers, Place du Marché 4651 Battice- Tarif: Gratuit

dimanche 24 juin dès 11h30: après-midi conviviale sur le thème de la nature à l' Ecole communale de Bellevaux à Malmedy - u programme dès 11h30: Animation par les juniors de l’harmonie de Bellevaux, Barbecue & pains saucisse- ateliers: Land-art, vannerie, tags en mousse, balades des cinq sens... grimages, lectures, stands…).Possibilité de se restaurer:glaces, pâtisseries- Lieu: Ecole communale de Bellevaux - Allée des Tilleuls, 6 - 4960 Bellevaux (Malmedy)comiteparentsbellevaux@gmail.com

"Journée du sport" au Hall omnisports de Wanze dimanche 24 juin de 10h à 17h Au programme: initiations sportives et dès 14h défis sportifs, ludiques, en équipe - Bar, petite restauration, structures gonflables, stand de grimages et bien d’autres surprises vous y attendent !

Garderie de 14h à 17h pour les petits

Inscription sur place

Programme détaillé : www.vivelesport.be

La fête des ateliers au centre culturel de Marchin dimanche 24 juin dès 15h de Au pgrm: divers ateliers, musique, expos, démonstrations, initiations. Lieu:

Sur le site de Grand-Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin

Entrée libre

Grande fête du potager collectif de Neupré "la binette solidaire" dimanche 24 juin dès 10h30- Au pgrm visites du potager, animation musicale, ateliers créatifs pour petits et grands "a la découverte des fruits et légumes", grimage, conférences, stands, barbecue, produits bio ....Lieu: rue du cimetière à Rotheux.