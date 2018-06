Un petit récapitulatif des activités liègeoises du weekend

Du vendredi 8 au jeudi 14 juin La montagne de Bueren se métamorphose en une immense fresque florale composée de plus de 25.000 fleurs ! . Rendez-vous donc le vendredi 8 juin à 17h au pied des marches pour découvrir la nouvelle création du Service des Plantations de la Ville de Liège. Infos: https://www.liege.be/…/services-communaux/proprete/evenemen…

15e édition " Fleurs et Plantes au Château " à Oupeye - du vendredi 8 au dimanche 10 juin - Au pgrm: exposition dans la tour médiévale du château et, d’autre part, la traditionnelle " Foire aux Plantes " qui se tiendra sur l’esplanade du château tout au long du dimanche 10 juin de 10h à 16h. Ce festival placé sous le signe de la nature et de ses plus beaux atours. Il sera possible d’acquérir la production des meilleurs spécialistes en matière de fleurs et de plantes, d’articles de pépinière, de poteries ou d’herbes aromatiques. Lieu: Château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à Oupeye. Entrée libre.

10e édition de la Fête de la Musique à Welkenraedt -vendredi 8 juin dès 17h - Avec cette année : le Boom Boom Band, Claess, Wild Jack, Neon Lit Tuesday, Fat Cat Walking, Cherry and the bombs et Kaptain Oats !Village festif : Stands de prévention et des commerçants de la Commune, petite restauration. Entrée gratuite ! Lieu: Place de la Gare à Welkenraedt

Visite du jardin privé de Nicole et Jean-Michel Wileur au Mont Saint Martin- samedi 9 et dimanche 10 juin -Jardin de ville de 15 ares en terrasses sur 3 niveaux entourant le corps de logis du 18e siècle bâti sur les anciens remparts de Liège. Vue à 360° sur la ville. La situation plein sud entourée de vieux murs est propice aux variétés méridionales: lavandes, figuiers, cactus, abricotier, vignes. .. Marronnier et hêtre centenaires, fontaines, potager d'agrément, basse-cour de ville. Où: Mont Saint Martin, 75 à Liège- Infos: http://www.jardinsenpaysdeliege.be

Festival Fleurs et Jardins à Saive - Samedi 9 juin de 8h à 18h - Large choix de plantes vivaces ou annuelles , fleurs et arbustres...Lieu: Caserne de Saive, Rue Cahorday 1 à Saive

Jouons la nature à Waremme samedi 9 juin dès 8h30- Pgm: petit déjeuner, activités jeux, nature, dégustation, promenade nature dans Waremme....Lieu: Place de l'école moyenne à Waremme.

Marché des Nouveaux Paysans à Remouchamps samedi 9 juin de 15h à 19h- Ce marché se situera dans la rue de la Reffe (entre les grottes de Remouchamps et le village de Sougné). Vous y trouverez des produits d’alimentation ou de première nécessité, mais également de l’artisanat local, un espace rencontre où seront servies des boissons locales.

5ème édition de Patrimoine bières au Château de Jehay samedi 9 & dimanche 10 juin dès 14h - Venez profiter du magnifique domaine du Château de Jehay au cours d'une balade de découverte de nombreuses brasseries et micro-brasseries ainsi que des produits régionaux … Thierry Luthers reprendra les plus grands tubes de Johnny Hallyday alors que Bouldou et Mona Murray reviendront sur les grands succès des Rolling stones et de Tina Turner.

Où: Château Rue du Parc, 1 à Jehay.

Tarif: 5 euros

Public: à partir de 18 ans

Internet: https://www.facebook.com/events/597279627276952/

Deux Concerts: "des mystères au Mystère, l'année de Marie"- samedi 9 juin à 20h00 à l'église Sainte-Julienne à Verviers & dimanche 10 juin à 16h30 à l'église Saint-Sébastien à Stavelot- 80 choristes chantent a capella des pièces de musique liturgique- Réservation et prévente : www.chantdessources.be

Dans le cadre de la semaine BIO, le moulin de Ferrières ouvre ses portes dimanche 10 juin de 11h à 17h- Au pgrm: portes ouvertes, un marché des producteurs locaux composé d'une vingtaine d'artisans, des animations pour enfants...Lieu: Moulin de Ferrières, rue Close à Lavoir.

Dimanche 10 juin dès 10h, la SRPA fête ses 95 ans. La SEANCE D’OUVERTURE sera animée par MAUREEN LOUYS (présentatrice de " The Voice Belgique " et amie des animaux).

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la SRPA, son histoire, ainsi que l’histoire de la protection animale en Belgique. Animations pour enfants durant toute la journée. Visite des infrastructures. Restauration..Infos: https://www.facebook.com/events/164708794224142/

Dimanche 10 juin Balade patrimoine et paysage : Burdinne et Lamontzee Après avoir traversé une partie de l’openfield villageois, nous redescendrons vers les prairies humides de Lamontzée, village qui conserve encore quelques beaux spécimens de maisons et de fermes construites en colombage. Rdv à 14h à la Maison du Parc naturel, rue de la Burdinale 6 à Burdinne. Guide : Jacques Verstraeten.



JOURNÉE PORTE OUVERTE NATURE & PROGRES À THEUX VISITE D’UN JARDIN D'ESSENCE, JARDIN DES SENS DIMANCHE 10 JUIN DE 14 À 17H -Jardin ornemental sauvage qui comprend aussi un potager, des petits fruits, 53 fruitiers d'anciennes variétés, 135 rosiers, environ 600 vivaces disparus, des poules ardennaises, des moutons d'Ouessant et un Highland. L'ensemble composé de haies vives est de 6900 m2 et bordé d'un petit bois. C'est un jardin forêt. Visite guidée à 14h30. Où : chez Jacques et Jeannine DUPONT – NOUWEN -40, Hodbomont à THEUX.

2ème édition de la Fête de la fraise à Amay dimanche 10 juin de 7h à 17h - La Machiroux porte le nom de son créateur, Charles, et une jolie couleur rouge cardinal. Elle sera mise à l'honneur parmi d'autres produits de bouche et objets artisanaux, animations musicales durant la journée, une grande brocante. Où: Grand' Place d'Amay, Rue Entre-Deux-Tours à Amay.

Visite d'un jardin privé à Spa Dimanche 10 juin de 10:00 à 18:00 - Au cœur de l'Ardenne Belge à 500 m d'altitude, un jardin de style anglais, avec plus de mille variétés de plantes différentes, vous ouvre ses portes. La recherche d'une harmonie des couleurs et des formes de feuillage est le fil rouge dans la composition des nombreux mixed-borders. Au fur et à mesure de votre promenade, de surprise en surprise, vous découvrirez des plantes curieuses, insolites ou parfumées. Où: Rue de Spa 171 4970 Francorchamps - Internet: http://www.jardinlesairelles.be

Marché artisanal à Haccourt -Dimanche 10 juin de 9:00 à 18:00 -Venez découvrir un marché de qualité avec des artisans professionnels, vous aurez la possibilité d'en voir certains faire des démonstrations de leurs talents, garnissage, luminaires, couture, céramique, plâtres, articles bébé... Où: Salle de la Renomée, Rue Des Tavernes, 2 à Haccourt - Tarif: Gratuit

Randonnée d'attelage suivi d'un concours maniabilité à Olne - Dimanche 10 juin de 9h à 12h- randonnée de 20 km dans les rues et sentiers du village. Vers 13h30 se déroulera un concours de maniabilité. Lieu: Parking communal, Rue Bouteille à Olne. Lieu: Cercle Paroissial d'Aubel, Rue de la Station 41 à Aubel

Salon du vin et spiritueux wallons à Aubel -Dimanche 10 juin de 10h à 18h -Venez découvrir les trésors viticoles et spiritueux de Wallonie, un secteur en plein essor ! Le prix de participation s’élève à 7€ et comprend un verre de dégustation.