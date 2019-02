Un petit agenda pour ce weekend

23ème Salon du Vin - Du vendredi 22 au dimanche 24 février

25 viticulteurs Français( Champagne, Bordeaux, Alsace, Bergerac Côte de Rhône, Chablis, Bourgogne, Pineau, Cognac,.. .etc.

Participation aux frais : 7€/jour

Verre personnalisé offert Restauration

Vendredi 18h-22h45

Samedi 11h30-15h

Dimanche 11h30-16h

Où : Centre Sportif Communal, Rue Des Ecoles, 6 à Lincent

Le Centre culturel de Dison propose le vendredi 22 février à 20h une soirée originale où les mots et l'imagination vont mettre le feu à Dison.

Durant une heure, les six conteurs Molotov distilleront leurs histoires et racontent le feu sous toutes ses formes, propres et figurées. Ils y mêlent récits délirants et faits réels. Ils racontent notre société à travers les aventures de ceux qui s'enflamment pour les autres.

PAF: 5€

Salle du rez (rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison)

Infos et réservations : www.ccdison.be

Visite guidée À Herstal, vieux canal, station de pompage et belle mécanique - Vendredi 22 février de 14:30 à 17:00 - On trouve à Herstal de nombreux témoins des entreprises qui ont fait la prospérité de la ville. Au gré de cette promenade, vous verrez, entre autres, une portion du vieux canal Liège-Maastricht, un dépôt de trams et des installations d'anciens charbonnages. Une station de pompage de l'AIDE (association intercommunale de démergement et d'épuration) sera exceptionnellement ouverte. Où : Ancienne Patinoire de Coronmeuse, Avenue Maurice-Denis à Liège. Internet : http://visitezliege.be

la "Bibliothérapie" (le bien être par le livre) sera le thème du prochain atelier de lecture proposé à la Bibliothèque de Flémalle ce vendredi 22 février à 17H30.

C'est gratuit !Où ? La bibliothèque de Flémalle, 410 Grand'Route

Infos et inscription (obligatoire) : 0496/74 07 99

Marche aux flambeaux à Othée samedi 23 février dans les rues d'Othée. Distribution et allumage des flambeaux à 19h30 (1 flambeau et une boisson 2€). Départ place du Monument, ensuite rue Robert, rue Niefelt, rue L.Macours, rue Roulette, rue Delvaux, rue des Gossons, rue Maurice Duchène, rue H. Crahay et retour Place du Monument et à la salle Nicolas Cloês où vous sera proposé un bon vin chaud et une petite restauration (miches).

Concert annuel de l'orchestre d'harmonie "les Echos de la Berwinne" ,sous la direction de Robert Ortman, au hall des sports d'Aubel samedi 23 février à 20h - Cette année, Henry Purcell, Franz von Suppé, Carl Reineke, John Williams seront au programme mais l’œuvre phare sera sans doute " Les Merveilles de la Nature " de Bert Appermont.

Et si votre cœur vibre pour l’univers Pop ou Soul ; les succès des Sixties et Whitney Houston clôtureront ce concert !

Pour tout renseignement : http://www.harmonieaubel.be/

Les Rôles en délire ! A Jalhay, samedi 23 février à 20h -Revue humoristique désopilante et truffée d’anecdotes qui prendra, comme de coutume, pour cibles les Jalhaytois qui ont défrayé la chronique durant l’année écoulée. Comme chaque année, le spectacle sera précédé par un souper convivial à 19H. La Jeunesse présentera ses lanciers et majorettes à 20H45. La revue commencera à 21 h. Le prix du repas donnant aussi accès au spectacle est fixé à 15 Euros (8 Euros pour les enfants). Lieu: à la salle de la Jeunesse, à Jalhay.

Back to the 80’s spéciale " The History of 80’s " au Cadran Samedi 23 février -On va y raconter l' " Histoire des Années 80 " avec des extraits de films, émissions, pubs, évènements et quelques surprises gustatives et olfactives aussi - il n’y a pas que les oreilles qui vont vibrer au son des 80’s, on va titiller les 5 sens du public !

Le Cadran, rue de Bruxelles à Liège

Ouverture des portes à 21h45

Entrée : 10€ en prévente, 12€ sur place

Infos : https://www.facebook.com/events/2210022685881983/

Spectacle Marc Ysaye : Rock’N Roll Samedi 23 février à 20H30 - Marc Ysaye, voix mythique (et Monsieur le Directeur) de Classic 21 mais aussi fondateur du groupe culte Machiavel, vous emmène dans les loges, arrière-salles, coulisses et recoins sombres des plus grandes légendes de la musique. Selon l’envie du moment (celle de Marc, mais aussi du public invité à lui soumettre ses desiderata), se déploie l’aventure du plus grand courant culturel du XXe siècle dans le monde occidental, ses pionniers, ses stars, et ses managers qui dans l’ombre en tiraient parfois les ficelles. Lieu: Maison de Village d’Avennes, rue de la Justice de Paix, 4 à 4260 Avennes

Paf : prévente 12 €, entrée 14 €,

L'exploration de monde: Côte est américaine samedi 23 février 14:00 et 17:00 - De New-York à Miami. C’est au guidon de sa Harley-Davidson que Marc Poirel emmène le public dans un très beau road movie.

Lieu: Cinéma Le Parc – rue Carpay, 22 –

www.explorationdumonde.be.

Foire aux disques d'Alleur dimanche 24 février de 10h à 17h - Vous y trouverez des vinyles, sous toutes ses formes, Maxi 45 tours, Maxi 33 tours, Lp's, 45 tours, des CD, DVD... Lieu: Salle Henriette Brenu,rue Gilles Magnée 87 à ANS - INFOS : https://www.facebook.com/foiresauxdisques/

Traversée hivernale de la Meuse à Huy ce dimanche 24 février dès 10h - 51e édition de la traversée hivernale de la Meuse à la nage. Départ à partir de 10h15 : Quai de Compiègne - arrivée : Quai d'Arona. Traversée complète - 1/2 traversée - 50m le long du mur. Infos: www.mihuy.be/meuse/

Jackylou pour les P’tits Loups ! au château d’Oupeye dimanche 24 février à 15h. Le spectacle jeune-public fera la part belle à la chanson : "Jackylou et ses enjoliveurs ". On y croisera " Boris le poisson " et sa boîte à musique mais aussi " Le bonheur c’est maintenant ", un concentré d’historiettes chantées dans lesquelles chaque petit pourra se retrouver : l’histoire de la dent qui balance, du frère " même pas chiche " ou celle du pot de choco de tante Zoé….Lieu: Au château d’Oupeye, 127, rue du Roi Albert à 4680 Oupeye,

Balades guidées "Wallonie Terre d'Eau" à Pepinster - Dimanche 24 Février 9h30 - Voyagez au détour des méandres de la Vesdre qui vous livreront d’innombrables secrets. Châteaux romantiques, paysages étonnants, le tout agrémenté par l’histoire d’une industrie jadis florissante. Chaque balade est encadrée par un guide chevronné. Pas d'inscription préalable;Parking face au Proxi GB - RDV: Rue de la Régence à Pepinster

Carnaval de Wonck - Grand cortège carnavalesque - dimanche 24 février à 14h - Le grand Le grand cortège carnavalesque démarre à 14h et sera de retour à la salle vers 17h30. Soirée dansante accessible à tous gratuitement! Lieu: salle l'Union, Rue Sudrain à Bassenge

Bourse d'oiseaux à Theux dimanche 24 février de 7h à 12h - Bourse d'oiseaux de cage et de volière, perruches, oiseaux exotiques, oiseaux européens, canaris et autre en fonction des vendeur que nous accueillerons boissons et petite restauration sur place - Nombre d'exposants : 25 - Où : Salle d l Harmonie, Rue de la Resistance 56 à Theux.