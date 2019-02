Un petit agenda pour ce weekend

Brasséart: salon de la bière Vendredi 8 de 18h à minuit, samedi 9 de 14h à minuit et dimanche 10 février de 12h à 20h. Un salon qui vous permettra de découvrir des bières spéciales faisant partie du terroir wallon - Lieu: salle du cheval blanc, rue de la Vallée à Hermalle-sous-Argenteau

Festival Marcelle Martin à Visé - du vendredi 8 au dimanche 10 février -Chaque année, ce festival rend hommage à Marcelle Martin et rappelle sa passion pour le théâtre wallon. Pièces et opérettes en wallon se succéderont tout au long du week-end. Lieu: salle des Tréteaux, rue de Chinstrée Infos: www.vise.be

Chouette enquête 2019 - Mission survie à Spa - du 09/02 au 08/01/2010- Cette année, la petite chouette aux yeux d'or vous emmène en stage de survie. Pars à l'aventure dans le musée pour retrouver l'objet mystère protégé par un code secret...A partir de 7 ans. Un feuillet distribué gratuitement aux familles propose une visite spéciale du musée. RDV: Musée de la Forêt et des Eaux - du mardi au vendredi de 10h à 17h - samedi, dimanche et fériés de 14h à 18h. Info : www.berinzenne.be

Spectacle familial LA MÉLODIE DU BONHEUR au Trianon samedi 9 février à 14h30 - Lieu: Trianon rue surlet à Liège - Infos: http://theatretrianon.be/r%C3%A9servation%20blilletterie.html

Spectacle de Thierry Luthers "Thierry chante et raconte Johnny" qui est la version calme du spectacle accompagnés de deux musiciens où il y a une partie Medley de Johnny et une partie racontée de la vie de Johnny.

samedi 9 Février à 20h au Centre Culturel d'Amay. Le prix est de 20 euros. Infos: www.ccamay.be/

5e édition de "Made in Liège – Créateurs 100% liégeois"- Samedi 9 (14 à 20h) et dimanche 10 février (14 à 18h)- Made In Liège revient pour nous faire découvrir une quinzaine d’artistes issus de la région liégeoise. Tous les domaines seront à l’honneur : sculpture, bijoux, photographie, design, textile, luminaires, illustration, etc. "Pour tous les goûts et tous les budgets", Des défilés vous seront également proposés le samedi et des démos " live " le dimanche. L’entrée est gratuite. Lieu: Salle Prévers Place Joseph Prévers, 1 à Jupille

Salon Job étudiant à Wanze - samedi 9 février de 10h à 16h Vous pourrez y rencontrer différents acteurs de terrains comme ADL (agence développement local) de Wanze, Inforjeune Huy, IKEA, ADECO Bierset...vous pourrez participer à des simulations d'entretiens d'embauche...Lieu: Foyer Culturel d'Awans (rue Louis Germeaux, 12 à Hognoul)

Foire aux livres Poulseur Samedi 9 février de 9:00 à 16:30- Foire aux livres et aux vieux papiers qui se tient Chaque 2 ième samedi du mois de septembre à juin- Petite restauration sur place- 30 exposants vous y attendent. Où : Poulseur Salle Albert Henrottin, Rue d'Esneux 19b à Poulseur. Internet :http://livrespoulseur.wifeo.com

1ÈRES SCÈNES ? au Reflektor samedi 9 février à 20h

1ères Scènes est un programme d’accompagnement pour jeunes musiciens de la région liégeoise.

Créé en 2010 , ce projet propose un accompagnement sur mesure pour les jeunes musiciens afin qu’ils se familiarisent avec la scène et son envers.

Pour cette édition, les 5 groupes ont été selectionné Equinox Crew [rap], Last night issue [rock alternatif], Equinox [spoken word], Marbre (REQ & Josh) [slam, spoken word, rap], Stickman & Stockholm [rap] vous proposent une plongée dans leur univers musical, au Reflektor.

8ème édition de Mater’divin - Samedi 9 février de 14 à 20 heures

Dimanche 10 février de 11 à 18 heures. Le premier objectif sera de vous faire découvrir la production de 18 viticulteurs français dont 3 petits nouveaux: le Minervois, le Gaillac et les Côtes du Forez, dans la vallée de la Loire. Mais vous trouverez aussi un stand d’épicerie fine. Pour les plus gourmands, une restauration sera proposée le samedi soir et le dimanche midi et soir à prix démocratiques. Le prix d’entrée à la foire est fixé à 8 euros

Adresse : École Mater Dei, Rue de l’Esplanade, 12 à Banneux

http://materdivin.jimdo.com

Visite guidée Liège ardente, visite coquine en anecdotes - Samedi 9 février de 14:30 à 16:30 - Comment les Liégeois appréhendaient-ils leur sexualité ? Simenon était-il vraiment l'homme aux 10 000 femmes ? Partons à la découverte du passé sulfureux de la cité ardente. Une visite guidée pour un public adulte qui sait rester maître de ses émotions. Où : Office du Tourisme Quai de la Goffe, 13 à Liège - Internet : http://www.visitezliege.be

Visite guidée Découvertes architecturales 2 (Saint-Lambert) - Dimanche 10 février de 14:00 à 15:30 - Dans un quartier coincé entre Meuse et colline, impossible de développer au cours des siècles une cohérence de styles. Les constructions s'y sont succédé en fonction des besoins et des possibilités, ce qui fait de ce quartier un patchwork architectural exceptionnel. Où : Office du Tourisme, Quai de la Goffe, 13 à Liège- Internet : https://www.visitezliege.be

Visite famille : Le musée et l'histoire de l'écriture Dimanche 10 février de 14:00 à 15:30 - Partir à la rencontre de l'écriture. A travers la transversalité des collections du Grand Curtius, l'histoire de l'écriture se dévoile. De premières proto-écritures, en passant par les premiers alphabets jusqu'au développement de l'imprimerie en passant par les manuscrits et enluminures médiévales, la petite histoire de l'écriture s'invite au musée. Où : Grand Curtius, Feronstrée 136 Liège- Internet : http://lesmuseesdeliege.be/service-animation-des-musees/

Soirée théâtrale en wallon le dimanche 10 février organisée par l’association Malmédienne pour la promotion de l‘art et de la culture dans le cadre de son programme 2019 : " Mu Mama c’est lu ", présentée par la troupe de Xhoffraix à 14h à la salle La Fraternité à Malmedy (Entrée libre pour tous).

Le dimanche 10 février, le groupe Coversyl se produira à la Maison du Parc-Botrange dans le cadre des " Cabarets-Concerts ". L’atmosphère acoustique du groupe vous emmènera vers des sonorités " Pop-Rock " inspirées de Sting, Peter Gabriel, Jeff Buckley, Paul Mc Cartney… Le groupe revisite ces grands noms avec finesse !

Informations pratiques :

14h30 : Concert

Prix : 10,00 € et 5,00 € étudiant

Réservation :

- au bureau " Accueil Tourisme de la Maison du Parc‐Botrange "