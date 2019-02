Un petit agenda pour ce weekend

18ème édition Festival Paroles d'Hommes du vendredi 1 au samedi 23 février -Festival sur la découverte de l'autre, la diversité, l'humanité avec du théâtre, de la musique, danse, conférences, exposition,jeune public...

Lieux: Herve, Soumagne, Dison...

Retrouvez le programme complet sur www.parolesdhommes.be/

Exposition " Boule & Bill " à Esneux - du 1 au 22 février

Plongez dans l’univers de Boule et Bill et re)découvrez les aventures quotidiennes de cette famille particulièrement sympathique. À l’occasion des 60 ans e la série, nous vous invitons à une visite en trois dimensions dans le décor de notre petite famille. Cette expo complétée par des reproductions de planches originales, d’agrandissements et de croquis s’intéresse

au quotidien des personnages et se conclut par une interview exclusive de Roba et par des jeux interactifs pour le jeune public.

Info : L’Escale, Avenue de

la Station, 80 - Gratuit -

Devine qui vient manger au jardin: Grand recensement annuel des oiseaux de nos jardins ce samedi 2 et dimanche 3 février. Cet hiver, nos amis à plumes qui semblent pourtant bien présents dans la région désertent les mangeoires. Les ornithologues de Natagora ont des pistes d’explication, mais auront besoin des observations du grand public pour les confirmer. https://www.natagora.be/

30e Course Internationale de Chiens de traîneau à Saint Vith - samedi 2 & dimanche 3 février dès 10h - Course spectaculaire des meutes entraînant les mushers sur leurs traîneaux. En cas de manque de neige, les traîneaux sont équipés de roues.

Info : Musée de la Bière, Tomberg - www.ostbelgien.eu

Nocturne aux serres du jardin botanique samedi 2 février de 17h30 à 22h - Venez profiter de l’ambiance exceptionnelle des serres le soir. Dégustation de crèpes sucrées/salées. Cidre de pommes Expo photos STENOPE par l’atelier…Adresse : Rue Fusch 3, à Liège

Visite du Fort de Flémalle samedi 2 février dès 10h-Au pgrm: immergez-vous dans l’ambiance de la seconde guerre mondiale grâce à une reconstitution 3D du fort tel qu’il était en 1940 : complet et armé. Ensuite, accompagné d’un guide, réalisez un bond dans le temps et parcourez, les différents couloirs du fort à la lueur d’une simple lanterne. Et si vous voulez aller plus loin, il vous sera possible de manger comme un soldat (sous réservation)

Réservations auprès de l’Office du Tourisme de Flémalle – www.flemalle.be

Promenade guidée à Aywaille samedi 2 & dimanche 3 février -

L’Amblève, la hêtraie, les mares et la falaise au coeur de l’hiver. RV au

pied du Goiveux.

Info : Samedi : départ à 14h et retour à 17h.

Dimanche : départ à 9h30 et retour à 12h30. - RDV: rue du Halage, 95

Infos: www. heiddesgattes. be

Samedi Récré "La Chandeleur" à la Bibliothèque Pierre Perret à Waremme - samedi 2 février de 14:00 à 17:00 - La Bibliothèque Pierre Perret et l’asbl Lecture & Culture reçoivent les enfants de 5 à 12 ans pour une après-midi récréative et un goûter tout particulier au milieu des livres de la Bibliothèque. Au programme : lectures en tout genre et créations originales. Où: Bibliothèque Pierre Perret, Rue du Rèwe 13

Balade à Membach dimanche 3 février à partir de 13:30 - Nous organisons une balade le premier dimanche de chaque mois. Le 3 février, nous irons à Membach. Les balades durent environ 2 heures (8km). Munissez-vous de chaussures de marche ou de bottes. RDV: rue de l’Eglise, Parc communal de Baelen

Balade dans l'Emmelserwald, entre Rodt et Recht - dimanche 3 février - Distance : 8Km - Vous emprunterez le sentier didactique (ce sentier pédagogique nous permettra de découvrir certains arbres dont plusieurs espèces conifères), vous découvrirez la Hubertuskreuz, l'Antonikreuz, puis l'ardoiserie de Recht et enfin pour terminer le reste du sentier didactique et rejoindre le Musée. RDV: à 13h, Place du Châtelet pour le départ en auto & à 13h30 au Musée de la Bière à Tomberg. Infos: www.cercle-ma-libert-malmedy.be