Un petit agenda pour ce weekend

27ème village de Noël de Waremme du jeudi 6 au dimanche 9 décembre - Une quarantaine d'exposants et artisans vous accueilleront dans une ambiance festive et conviviale et vous présenteront une large gamme d'idées cadeaux et de dégustations gourmandes : artisanat, articles de décoration, liqueurs, pékèt, bières spéciales, champagne, huîtres, produits du terroir...De nombreuses animations égayeront ce week-end festif : Visite du Père Noël, heure du conte pour enfants, corrida (jogging enfant et adultes). Lieu: Place Albert à Waremme.

Marché de Noël de Theux à la Ferme du jeudi 6 au dimanche 9 décembre

10 chalets vous feront découvrir des bières de Noël, du vin chaud, des macarons, du vin, des huîtres, des pizzas, de la tartiflette, etc…

Animations et musique – Visite du père Noël le dimanche – Ambiance familiale tout au long du week-end. Lieu: Rue Rocheux 18B à Theux.

Village de Noël - Noël autour du Monde à Flémalle -du vendredi 7 au dimanche 9 décembre dès 16h - Voyagez au cœur du parc communal, laissez-vous séduire par la douceur des lumières, les délicieuses saveurs de Noël du monde entier sans oublier les idées de cadeaux pour vos fêtes. Des artisans exceptionnels et originaux vous surprendront. Retrouvez l'ambiance de Noël, vivez un moment de partage, de convivialité et de magie. Lieu: Parc Communal grand route à Flémalle.

Marché de Noël et du terroir à la Ferme de la grosse tour à Burdinne - vendredi 7 décembre dès 16h30 - Redécouvrez les nombreux et savoureux produits locaux et régionaux dans le respect de la tradition de Noël. Lieu : Ferme de la grosse Tour, 6 Rue de la Burdinale.

Le Kiwanis Club de Liège Condroz et son club filleul le Young KLC ont le plaisir de vous inviter à la nouvelle édition du Marché de Noël de Villers-le-Temple. Vendredi 7 & samedi 8 décembre -Au programme : musique, champagne, vins, bières, foie gras, raclette, soupe à l’oignon, ... Lieu: autour de l’église de Villers-le-Temple.

Marché de Noël de Tilff du vendredi 7 au dimanche 9 décembre - Vous y trouverez des assortiments de bougies parfumées, une large gamme de produits vosgiens, des bijoux, des confitures artisanales et pâtisseries de Noël, divers accessoires et décorations textiles, ou encore des figurines en terre cuite, …Lieu: Place du Roi Albert & place du Village.

Vendredi 7 décembre à 20h, 23e édition CONCERT DE NOEL en l’Eglise de Theux ; traditionnel concert au profit du Noël des plus démunis. Au programme :GREG HOUBEN - Un Belge à Rio, The WOW ( une chorale de jeunes geeks verviétois et liégeois).

11ème édition " Le Père Noël est un artiste " au centre culturel de Seraing du vendredi 7 au dimanche 9 décembre -Venez découvrir son marché et réalisez vos cadeaux de noël vous-même durant nos ateliers ! Peinture, sculpture, illustration, bijoux, stylisme…Cette année encore, certains artistes travailleront en direct pour vous montrer leur savoir-faire, d’autres vous proposeront des ateliers gratuits ! Et encore et toujours un concert gratuit et des activités pour les enfants ! De plus, un photomaton immortalisera vos plus beaux sourires !

Les Apéros Verviétois - Edition Hivernale vendredi 7 décembre de 17h30 à 23h45 Cour Fisher à Verviers. Accès gratuit. Animations tout au long de la soirée.

19ème Edition de Noël Aux Pyramides à Welkenraedt du vendredi 7 au dimanche 9 décembre -Dans une ambiance typique et féérique de Noël , vous découvrirez des échoppes une multitude de petits cadeaux étonnants issus de l'artisanat local et régional tels que sacs, bijoux, poteries, décorations de Noël, ainsi que les incontournables produits de bouches de notre terroir : fromages, pains, sucreries et bières de Noël. RDV: au Hall Sportif de Welkenraedt. Entrée gratuite - Infos: http://www.si-welkenraedt.be

Marché de Noël de Waimes - Salle Oberbayern - Marché du Gout (Extérieur) - Marché artisanal - Marché provençal exposants de Buis-les-Baronnies (F). Nombre d'exposants : 60. Salle Oberbayern, accessible les 7-8-9-14-15-16 décembre (vendredi de 18h à 22h, extérieur à 1h / samedi de 14h à 22h, extérieur à 1h / dimanche de 10h à 20h).

Marché de Noël à Ans du vendredi 7 au dimanche 9 décembre - Sur notre marché, vous pourrez donc déguster de nombreuses spécialités de Noël durant tout le week-end. Animations musicales et animations pour les enfants seront programmées durant la durée du marché. Vendredi de 18 h à 1 h – Samedi de 14 h à 1 h – Dimanche de 14 h à 20 h. Lieu: Ans, rue Monfort

Marché de Noël Tihangeois du vendredi 7 au dimanche 9 décembre - Vous y trouverez des exposants et artisans locaux. vin chaud ou de la tradionnelle tartiflette. Et venez participez aux animations et spectacle GRATUITS de notre marché (grimages GRATUITS, ateliers GRATUITS autour du bois, de la récupération ...) Vendredi 07/12 : de 18:00 à 22:00 & Samedi 08/12 : de 15:00 à 22:00 & Dimanche 09/12 : de 11:00 à 19:00 - Lieu: 3 Rue de la Paix, Centre Nobel à Huy

marché de Noël organisé à Stembert, le samedi 08 dès 18.00h et le dimanche 09 dès 14.00 h.

Concert de Noël "Trompette et Orgue" en l'Eglise Saint Jacques à Liège - Samedi 8 décembre à 20h- Vous y retrouvez Romain Leleu à la trompette & Ghislain Leroy à l'orgue RDV: Place Saint-Jacques, 8 – 4000 LIÈGE

Marché de Noël de l'atelier créatif " LA CAVE " le Week-End du 8 et 9 décembre de 10 à 17 h - RDV: dans ses locaux, Rue Tirogne 2D à GRACE-HOLLOGNE

(derrière la Maison communale de Hollogne).

Marché de Noël à Huy -Samedi 8 & dimanche 9 décembre de 11:00 à 19:00 - Un marché artisanal où vous trouverez Bijoux, bougies, articles déco, jouets, produits du terroir, céramiques décoratives et culinaires...Le père Noël sera présent - ambiance conviviale, bar et petite restauration. Entrée gratuite

Où : Poterie de Ben Ahin, Rue de la Poterie 1 à Huy

Amay en fête samedi 8 & dimanche 9 décembre

Marché de Noël, artisans, produits de bouche, concert,

chorale...

RDV: centre d’Amay -

www.amay.be

Marché de Noël à L'Avouerie d'Anthisnes samedi 8 & dimanche 9 décembre -ce marché rassemble une quarantaine d’artisans au cœur de ce superbe bâtiment datant du 17e siècle. Produits de bouche, décorations, bijoux, vêtements...

11e édition du Marché de Noël des Artisans à Neupré. samedi 8 & dimanche 9 décembre - Nombreux produits de bouche à déguster, bières spéciales, vin chaud, … Créations diverses d’artistes. Lieu:

Salle du "Coude à Coude" 1 Avenue du Ry Chera à Neupré.

Les Mamans artisanes de Jalhay vous invitent à leur trentième marché de Noël dimanche 9 décembre de 11 à 17 h venez admirer ce qu’elles ont produit durant l’année écoulée : jolies décorations tendance, foulards uniques, montages floraux réalisés avec goût, produits à Jalhay... ambiance conviviale, un large choix de bières spéciales, petite restauration et gourmandises délicieuses à déguster. Lieu: dans les locaux de l’école communale, rue de la Fagne, 12 à Jalhay

L'ASBL liégeoise "La Fabrique Unique & Fabuleuse" organise un grand marché des créateurs le dimanche 9 décembre 2018 (11h à 19h) au Palais des Congrès de Liège.

Ce marché va réunir près de 100 créateurs (dont 80% sont Liégeois.ses) dans les domaines variés de la mode, des accessoires, du mobilier, de la décoration, des bijoux, du design, de l'illustration, des œuvres d'art, du vintage,... Ambiance musicale, bar et petite restauration sucrée seront aussi de la partie. L'entrée y sera libre et gratuite. Rdv: palais des Congres de Liege.

Plus d'infos : https://uniquefabuleuse.splashthat.com/

Marché de Noël et Village des Saveurs à Andrimont Dimanche 9 décembre de 10:00 à 18:00 -Au pgrm: une trentaine d'exposants vous attendent au Marché artisanal couvert, Concert de Noël par la chorale "Choeur et compagnie", Spectacle "Salades de Noël", Grimages, Orgue de Barbarie & Visite du Père Noël dès 14h, Bar à Bières avec... la bière "Les Croisiers"- Où : Cité de l'Espoir Asbl Domaine Des Croisiers 2 à Andrimont- Internet : http://www.cite-de-lespoir.be



" Swinging Christmas " dimanche 9 décembre dès 10h30 au Centre culturel à Eupen avec les Big Bands d’Eupen et de Frechen (D).Les deux ensembles serviront un pot-pourri varié de nombreux classiques de Noël américains et européens. Lieu: Kirchstraße 15, à Eupen. Infos: www.kultkom.be



Embrasons -nous dimanche 9 décembre de 16h à 20h Place Jean Jaurès à Herstal lors d’une après-midi festive. Au programme: Création artistique collective, Manège et arts de la rue par la Compagnie des 4 saisons, Jongleurs et cracheurs de feu par l’asbl Cirque et arts en liberté, Boissons chaudes et pâtisseries orientales à prix démocratiques par le Centre culturel Alihsan & Soupe gratuite par le PCS.