Un petit agenda pour ce weekend estival

Voici une petite sélection d'activités dans notre région: fastival italien, beach volley, fête au Terril, camp médiéval...

Tournoi de Beach Volley, Beach Tennis, Beach Basket, animations, soirées, braderie...à Waremme Du mercredi 26 au dimanche 30 juin RDv: place Albert Premier à Waremme

3ème édition du " FESTIVAL ITALIANO " qui se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30 juin sur l’Esplanade de l’Avenir de Seraing ! Cette édition fera la part belle aux Covers !

avec " Overdose d’Amore ", le finaliste 2019 de The Voice Belgique, Matteo Terzi,Tiziano Ferro tribute.... Infos: https://www.facebook.com/events/HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/424947341656979"424947341656979

Balade contée aux flambeaux à Beaufays Vendredi 28 juin de 21:30 à 23:00 - Lors de cette balade extraordinaire à la lueur des lampions, vous serez guidés pendant 1h30 à travers le jardin. Conteurs et conteuses vous partageront leurs histoires, papotes de fées et les multiples légendes qui les accompagnent. Et comme les fées sont des gourmandes éternelles, elles auront préparé une petite surprise, vous pourrez déguster leurs spécialités à notre bar. Où : Jardin Des Oie, En Face du 192 Rue Des Oies à Beaufays

8ème édition des JOURS des Gratuits' du Terril fête la Récup & l'Environnement à Liège -Samedi 29 juin & dimanche 30 juin de 10:00 à 18:00 L’objectif de ce " Jour des Gratuits " est d'apporter minimum 1 objet et d'en reprendre max 3 sacs. Grâce aux dons cette association pourra continuer à soutenir des œuvres humanitaires.

Vous pouvez apporter des objets tels que des vêtements, des bijoux, des livres, des pièces de vaisselles des outils de jardin, livres, bijoux, des articles pour enfants, des pièces de vaisselles mais Propres, en Bon Etat ... Entrée gratuite-

Où : Thier-A, Rue Gaillard Cheval, 49

Internet : https://www.facebook.com/events/HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/890664347950496/"890664347950496HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/890664347950496/"/

Nuit de la Saint-Jean à Dalhem Samedi 29 juin à partir

Dès 18h30, la Confrérie vous propose son traditionnel "Souper Cochonnailles" qui sera suivi de la cérémonie d'intronisation des nouveaux membres.

Vers 22h, les Confrères ouvriront le cortège pour vous mener au Grand Feu.

Aux alentours de 23h, c'est le groupe Six No More qui vous fera danser aux rythmes des plus grands tubes des dernières années. Entrée gratuite

Adresse : Al Vîle Cinse, 63 Rue des Trixhes

Africa Fonck: une journée festive, multiculturelle, avec ces concerts de musique du monde, des danses, des percussions, un atelier de tresse et coiffure affro.. un village associatif et gourmande samedi 29 juin de 13h à 22h

Lieu : Caserne Fonck, rue Ransonnet 2 à à Liège

Entrée gratuite et accessible à tous, bar et petite restauration

www.mc.be/africafonck​