Un petit agenda pour ce weekend en région liegeoise

22 ème salon du vin et des gourmets de Tilleur- du vendredi 9 au dimanche 11 novembre- Au pgrm: 22 stands de vin et de produits de bouche (Vins de Grèce, Italie,Afrique du Sud, portugal, Espagne, France ). Lieu: Salle Culturelle de Tilleur, Rue Ferdinand Nicolay 661 à Saint-Nicolas

Conférence sur les champignons et balade à Argenteau -Du Vendredi 9 novembre et Samedi 10 novembre - pgrm: Vendredi à 19h : Conférence : apprendre à (re)connaître les champignonsau Musée de la Montagne Saint-Pierre à Lanaye, place du Roi Albert- Samedi à 13h30 Balade guidée (2h) à la découverte des champignons autour des étangs de la Julienne à Argenteau -Vise Rendez-vous sur le parking des étangs de la Julienneà partir de 13h15

Vendredi 9 Novembre à 20 H, à l' Espace Malplaquaye à TINLOTà la rencontre de ...Thierry LUTHERS qui nous présente…"Derniers domiciles connus" Il publie le 26 octobre 2017 : " Derniers domiciles connus, le Guide des tombes de personnalités belges ", Province de Liège, aux éditions Luc Pire. Le deuxième tome consacré aux cimetières de la région bruxelloise est publié au printemps 2018. Le troisième tome (provinces de Namur et de Luxembourg) est prévu pour la Toussaint 2018.

Les 09 (de 17h00 à 22h00), 10 (de 14h00 à 22h00) et 11 (de 11h00 à 19h00) novembre , le RFC Vyle-Tharoul organise sa 9ème édition du salon des vins de Vyle-Tharoul, salle de l’école Saint Joseph, Chemin de Tharoul 4 à 4570 VYLE-THAROUL (entrée : 7€).

Une douzaine de vignerons indépendants, venant de toutes les régions de l’Hexagone vous y attendent. Ils vous accueilleront et vous parleront avec passion de leurs meilleurs crus, que vous pourrez déguster.

Balade guidée à La gare de Calatrava : invitation au voyage- samedi 10 novembre à 14h30- Voici une visite pour entrer dans les secrets de l’œuvre, découvrir les prouesses techniques de sa construction, ainsi que la poésie qu’elle veut offrir puisque son auteur l’a voulue œuvre d’art. RDV : devant la maison des Cyclistes, place des Guillemins (rondpoint). Infos: www.visitezliege.be

Vinitaliège Inverno samedi 10 novembre de 14:00 à 22:00 -Dans une ambiance conviviale, et dans le cadre magnifique d'une église, nous offrons l'occasion de découvrir: les vins d'hiver de 10 régions d'Italie, présentés par des passionnés, un stand huile d'olive de Toscane. et un stand de restauration. Lieu: Clos du Sart 352-354 Rue du Sart-Tilman à Angleur

Balade aux lampions à Fraipont Samedi 10 novembre de 16:30 à 21:30 - Venez vivre un moment nature et détente en famille sur un parcours de 4-5km. Chaque enfant reçoit un lampion ou un autre accessoire lumineux adapté à son âge. Marche en groupe sur une boucle aux alentours du centre. Au retour, dès 18h, repas sous forme de stands gourmands- Où : Centre Ada 'le Meriser', Rue Trasenster, 34/38 à Fraipont.

23ème Foire des vins à l'abbaye de Flône- Samedi 10 dès 14:00 et Dimanche 11 novembre dès 11:00 - Mise à l'honneur cette année des régions de Bordeaux Entre-deux-mers.

+/- 20 vignerons français d'exception seront présents ainsi que quelques artisans de chez nous.

Dégustations de vins et petite restauration

- Où :Abbaye de Flône, Chaussée Romaine N°2 à Amay - Internet : http://www.foiredesvins.be

" Des Pieds & des Pattes "

La Compagnie Irène K. a le plaisir de vous inviter à la première de sa nouvelle création jeunesse, le samedi 10 novembre à 15h00 à l’Ancien Abattoir à Eupen (représentation scolaire la veille, à 13h30).

Le duo " Des Pieds et des Pattes " se présente comme une facétie ludique dans l’espace de création de l’enfance. Explorations et tentatives, rêves, craintes et audaces, observation, repli sur soi, récupération et explosivité…

Souper Viva à Hannut au profit de Viva For Life Samedi 10 novembre de 18:00 à 23:59- Souper proposant au moins 2 menus différents aux participants- Où : Salle Oger Charlier, Rue de la crosse 5 à Hannut-



A Verviers, cortège aux flambeaux du Centenaire de l’Armistice samedi 10 novembre à 17H00 ;formation du cortège sur le parking de l’école Polytechnique, rue aux Laines 69 à Verviers; départ en fanfare - Dépôt au monument de la Victoire - Dépôt au monument Albert 1er. A l’issue du cortège, le verre de l’amitié sera offert dans les salons de la Société royale d’Harmonie.

19ème Marché du monde au Centre culturel de Seraing dimanche 14 novembre de 14h à 22h - Au pgm: spectacles, concerts, animations pour enfants, buffet du monde, artisanat local et équitable- Lieu: centre culturel de Seraing

Balade Nature à Spa dimanche 11 novembre de 14h à 17h - vous traverserez des paysages remarquables et foulerez les caillebotis surplombant les landes et les tourbières riches en biodiversité.Balade à rythme doux dans la convivialité et la découverte. Infos et réservations sur www.mesrayonsdesoleil.com RDV: Parking du Domaine de la Bérinzenne 4, Bérinzenne à Spa- Internet : http://www.mesrayonsdesoleil.com

Bénédictions de la Saint Hubert à Mortier: Bénédiction des chevaux et petits animaux - Dimanche 11 novembre de 12h30 à 16h -Promenade de 12 kms pour les chevaux Bar et restauration à prix d'amis Lieu: Chez Mousse, Rue Richelette à Mortier

Balade guidée De la Chartreuse à Robermont, souvenirs de 14-18 dimanche 11 novembre à 14h30 - La Chartreuse : couvent, caserne, qu’en est-il ? Quel a été son rôle durant le conflit de 14-18 ? Où se situe le bastion des Fusillés et que contient-il ? A-t-il un rapport avec la pelouse d’honneur du cimetière de Robermont ? Vous aurez les réponses à ces questions et à bien d’autres au cours de cette visite commémorative.

RDV : Thier-de-la-Chartreuse, devant l’entrée du fort. Infos: www.visitezliege.be

Visite guidée de La maison Comblen, merveille de l’Art nouveau à Liègedimanche 11 novembre à 14h30 -La maison Comblen est considérée comme l’une des plus belles réalisations Art nouveau à Liège, aussi bien pour sa façade que pour son intérieur. Les actuels propriétaires sont les descendants de l’architecte Paul Comblen. Ils vous permettent de découvrir exceptionnellement cet intérieur remarquable. La cage d’escalier avec ses ferronneries d’art, le lave-mains du célèbre sculpteur liégeois Oscar Berchmans, les peintures murales florales et féminines ... RDV : 33 rue des Augustins. Infos: www.visitezliege.be