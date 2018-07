Un petit agenda pour ce weekend du 21 juillet

Bal aux lampions Vendredi 20 juillet dans la cour du centre culturel d'Aubel à partir de 21 heures.

Grande fête open-air à l’occasion de la fête nationale à Eupen – Entrée libre! samedi 21 juillet dès 15 heures au Werthplatz

Au pgrm: Artistes et musiciens de toute la Belgique et des invités internationaux transformeront l’endroit en un théâtre en plein air et assureront du divertissement de première classe à partir de 15 heures jusqu'à minuit. L’entrée est comme toujours gratuite.

Manche belge du championnat du monde FIM de Trial GP samedi 21 et dimanche 22 juillet Parc Saint Martin- La manche belge du championnat du monde de Trial GP passe cette année par Comblain au pont. Cette étape fait partie des 8 lieux qui accueilleront le championnat 2018.

Bal aux lampions - dimanche 21 juillet- Festivités organisées dans le cadre de la Fête Nationale, avec un grand bal populaire qui se veut accessible à tous, jeunes ou moins jeunes. Diverses animations : brocante, musiques, jeux divers pour enfants, restauration typique et bal musette…

64ème édition de Golden dog trophy aux halles des Foires de Coronmeuse - samedi 21 & dimanche 22 juillet dès 11h - Au pgrm: concours de beauté auquel plus de 2600 chiens participeront, un concours international de toilettage, une compétition de présentation, une exposition d'art & animations pour enfants. Infos: www.sec-liege.be

155e édition de la fête du quartier de Devant-Le-Pont à Visé -Vendredi 20 Juillet au Mardi 24 Juillet- Depuis 1883, lors de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, la fête y bat son plein avec toujours le même enthousiasme et la sympathie des habitants de ce quartier de la rive gauche de la Meuse. Au prgm: bals, Corso Fleuri des enfants, cramignons et décapitation de l’oie !

Ce 21 juillet à Welkenraedt De 14h jusqu’à la fin de journée, le public pourra profiter des innombrables activités. Au pgrm: pas moins de 35 jeux en bois géants, du grimage, un château gonflable et un lâcher de ballons noirs, jaunes, rouges seront également au programme de l’après-midi. En nouveauté cette année, la présence des princesses Reine des Neiges et Anna En soirée, la fête animée par des bandas battra son plein. La journée s’achèvera en grande pompe par le feu d’artifice qui illuminera le ciel welkenraedtois dès 22h30.

Welcome in the Park à Huy samedi 21 juillet dès 14h -

Une fête pour toutes les familles au cœur de la cité mosane ! Dès 14h, profitez des nombreuses animations gratuites : promenade en calèche, espace cirque, mur d’escalade, châteaux gonflables, trampolines, rodéo mécanique, voitures électriques, initiation à la magie, grimage mais aussi spectacle de magie et concerts de Hong Kong Stars (Cover de France Gall) et de Thierry Luthers (Johnny). Lieu: Parc des Récollets, accès libre dès 14h. Lieu: Parc des Recollets à Huy

Feu d'artifice de la Fête Nationale à Verviers Samedi 21 juillet de 22:30 à 23:59

L'occasion de venir en famille profiter de l'ambiance festive et décontractée des bords de Vesdre, avant de laisser place à la magie et aux spectacles offerts par la pyrotechnie. Lieu: Pont Parotte à Verviers

Dans le cadre des Jardins ouverts de Belgique: vous pourrez visiter le jardin "Les Airelles"à Francorchamps- dimanche 22 juillet de 10h à 18h -A 500 m d’altitude, vous y découvrirez un jardin de style anglais, avec plus de mille variétés de plantes différentes-Tarif: 4 €/pers au profit de l’asbl " Enfants d’un Même Père ". Tartes et boissons sur place. Lieu: Rue de Spa 171 à Francorchamps. Infos: www.jardinlesairelles.be

Chaque dimanche de l’été de 11h à 12h30, l’Abbaye de Stavelot organise des apéritifs-concerts gratuits dans le splendide jardin du cloître ou à l’intérieur en cas de pluie. Une programmation éclectique permettra à tout un chacun de venir goûter un agréable moment de détente dans une atmosphère culturelle. Programmation de ce dimanche 22/07 : Toujours est-il --> Folk Français