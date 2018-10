Un petit agenda de la région pour ce weekend

57ème édition Brocante de la Solidarité - Autre Terre - vendredi 5 & samedi 6 octobre

Grande brocante qui réunit plus de 500 exposants par édition. RDV: Herstal

Zoning des Hauts-Sarts

4ème avenue n° 45- Infos: https://www.brocanteterre.be/

Reciprocity Design dans différents endroits de Liege du vendredi 5 au 25 novembre- RECIPROCITY vous invite à découvrir le design sous l'angle de l'innovation sociale. C'est surtout une manifestation d'envergure eurégionale qui se déclinera en une quinzaine d'expositions et d'événements de qualité.

Programme complet: www.reciprocityliege.be/

45ème édition de la Fête du Fruit à Magnée -du vendredi 5 au dimanche 7 octobre -Animations pour petits et grands, jogging, concerts...Lieu: Village de Magnée - Infos: www.fete-du-fruit.be/

5ème édition Le Week-End Maisons & Architectes partout en Wallonie & à Bruxelles- samedi 6 & dimanche 7octobre - Des dizaines de constructions neuves et rénovations récentes ouvriront leurs portes aux visiteurs à la recherche d’inspiration pour la construction, la rénovation ou la décoration de leur habitation. Cet événement est aussi la rencontre avec les architectes et les propriétaires pour sonder leurs expériences et recueillir toute l’information nécessaire à un projet de construction ou de rénovation. Les visites seront assurées par les architectes. Infos: http://inscription.maisonsetarchitectes.be/presentation

Wallonie Week-End Bienvenue Comblain au Pont samedi 6 & dimanche 7octobre - Des particuliers, collectionneurs, artistes, artisans,... ouvrent leur porte gratuitement le temps d'un week-end et permettent ainsi, à travers eux, leur passion, métier, singularité,... de découvrir l'âme et la chaleur de vivre de leur commune. À tour de rôle : une commune de Wallonie par Province, 6 week-ends par an ... Chacune de ces communes proposera également des expositions, des balades gourmandes, des spectacles,... Infos: https://www.walloniebienvenue.be/

Week-end du cheval en Wallonie samedi 6 & dimanche 7/10

La Wallonie compte l’une des plus fortes concentrations de chevaux au monde. Tous les métiers du cheval y sont représentés. De l’éleveur au chercheur, du maréchal ferrant au vétérinaire, de l’amateur au sportif de haut niveau, les acteurs sont nombreux dans ce secteur qui représente un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros en Wallonie. Les 6 et 7 octobre il sera possible de rencontrer celles et ceux qui font ce succès au quotidien ! Pour connaitre les adresses de votre région: https://www.weekendducheval.be/

11ème édition de la fête à Oupeye - du jeudi 5 au dimanche 7 octobre- L'activité phare les Highland Games- 16 équipes s'affronteront dans 3 catégories différentes:1. Sport;2.catégorie; Folklore 3. Catégorie Femmes- Infos sur la page FB la fête à Oupeye

27ème édition des 10kms de Liège- dimanche 7/10 - Départ et arrivée pour toutes les distances du Hall Omnisports de la Consitution (Boulevard de la Constitution 82, 4020 Liège)- Infos: www.runningtour.be

Visite des Coteaux en Nocturne de la Citadelle à Liège - Samedi 6 octobre de 18:00 à 23:00- Depuis 24 ans, le premier samedi d'octobre, Liège vous dévoile pour un soir ses ruelles, cours, escaliers, terrasses et sentiers subtilement illuminés, joyeusement animés dans une féerie de lumières et une belle atmosphère de fête... Retrouvez d'ici peu l'ensemble de la programmation et les infos pratiques sur www.lanocturnedescoteaux.eu/

Spectacle de Thierry Luthers samedi 6 octobre à 20h "Thierry chante et raconte Johnny" (la vie de Johnny racontée avec deux musiciens en version intimiste et acoustique) au foyer culturel d'Awans à 20h.

400 ans d'orgue à l'église Saint-Jacques Samedi 6 octobre de 14:30 à 16:00- Histoire mouvementée, fonctionnement insolite, musique captivante… et accès exceptionnel ! En trois temps, l'organiste vous raconte, vous explique et vous fait découvrir l'orgue. Un voyage à travers le temps et un parcours parmi les 2538 tuyaux de l'orgue Renaissance de Saint-Jacques. Accès exceptionnel. Où : Place Saint-Jacques à Liège- Internet: http://www.visitezliege.be/fr/thematiques

L'Antre de la bière (by Kermesse de la bière) - Samedi 6 octobre de 14:00 à 19:00 - Samedi après-midi, dans un chapiteau, des brasseurs viennent vous présenter leurs productions. Invités: Brasserie Cosse, La Botteresse, Bières de l'Abbaye de Flône et Elfique & la Leopold 7- Où :Cercle Awirs, Rue Jules Beaumont 1 à Flémalle. Gratuit- Public :à partir de 16 ans- Internet : https://www.facebook.com/events/705006156527545/

Conférence de M. Philippe Gason: Recettes sauvages d'automne Samedi 6 octobre à 20:00 -La Ligue royale horticole et coin de terre de Jupille vous invite à une conférence animée par M. Philippe Gason pour découvrir tous les secrets de délicieuses recettes sauvages d’automne. Lieu: Espace acacias, rue du Couvent 106, à Jupille-Wandre. Infos: http://www.jupiculture.be/nos-activites/prochainement/details/

Fête de la pomme Moulin du Ruy (Stoumont) -Dimanche 7 octobre de 11:00 à 20:00 - Vous y trouverez un marché d'artisans (jus de pommes pressé sur place, potage à la pomme, gelées, marmelades et confitures, sirop, bonbons à l'ancienne, pâtisseries, miel, charcuterie et saucissons..) animations pour tous, bar ' cocktails ' et bières régionales …Où : Moulin du Ruy - Stoumont, Salle la Vallonia Moulin du Ruy à La Gleize- Internet : http://www.fetedelapomme.com

Portes ouvertes à la coopérative Histoire d’un grain le dimanche 7 octobre dès 10 heures ; il s’agit d’une jeune coopérative agricole et meunière engagée dans la réinsertion de céréales de qualité pour l’alimentation locale humaine, créée officiellement le 25 avril dernier ; la coopérative a pour objet la production et transformation de céréales et autres cultures associées sur le Pays de Herve. On procédera à l’inauguration du moulin qui permettra de produire de la farine. Adresse : au Hangar (ancienne Cidrerie Ruwet) à Thimister Centre.

Fête des Pommes et Poires à Antheit Dimanche 7 octobre de 13:30 à 18:30- Une après-midi d'automne axée sur la découverte de nos vergers et la conservation des anciennes variétés de fruitiers. Démonstrations de taille, conseils, exposition pomologique et dégustation de pommes et poires, identification de fruits…Divers ateliers pour les plus jeunes : pressage de pommes, animations, contes, grimages…Où : Abbaye du Val Notre-Dame, Rue du Val Notre-Dame, 396 à Antheit- Gratuit- Internet : http://www.burdinale-mehaigne.be/