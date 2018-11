Un petit agenda de la province de Liege

Insoumise Evguénia : création du MAM Théâtre -Avec: Bénédicte Alié, Luigi Baldassi et Sacha Rommes. Pièce de théâtre Inspirée du témoignage d'Evguénia Iaroslavskaïa-Markon, arnarchiste russe, exécutée à la prison du camp des Solovki, le 20 juin 1931. Adaptation et mise en scène: Jean-Louis Maréchal et Jean-Jacques Messiaen. Du 15 novembre au 16 décembre.

Réservation obligatoire: 0497 22 29 45 Lieu: Ecole supérieure des Arts St Luc

Marché de Noël alsacien Thimister Du Vendredi 16 novembre au Dimanche 18 novembre - 55 chalets dont 40 exposants alsaciens réunis dans un cadre chaleureux, autour de l'église de Thimister. Nombreux produits du terroir alsacien : vin, tarte flambée, biscuits, foie gras, saucisses, pain d'épice, choucroute, liqueurs... mais aussi de l'artisanat alsacien et les indispensables bières de Noël, café ardennais et autres boissons locales de saison. RDV: Centre du village de Thimister- Invitation. Dégustation-vente de grands vins du Sud de la France.

La crèche Les Marmousets - Theux vous invite, pour sa 4e édition, à sa dégustation de grands vins du sud de la France vendredi 16 novembre de 19h00 à 21h00 dans les locaux de la crèche, rue Rittwéger, 196 à Theux. Présentation et dégustation de chaque vin et crémant.

Le musée de la lessive remet une tradition spadoise à l’honneur : manger des gaufres le jour de la Foire aux noix à Spa Samedi 17/11 de 14h30 à 18h. Lieu: Musée de la lessive rue Hanster 10



Journée du circuit des collégiales Samedi 17 novembre De 11:00 à 17:00 - Saint-Paul (cathédrale) – Saint-Barthélemy – Sainte-Croix – Saint-Denis

Saint-Jacques – Saint-Jean-l'Évangéliste – Saint-Martin -Toutes les collégiales seront accessibles et des visites guidées seront proposées

7ème Marché de l'ARTisanat à Trooz - Samedi 17 de 14:00 à 18:00 & Dimanche 18 novembre de 10:00 à 17:00 - vous y retrouverez des artisans de la région 25 stands vous proposerons Vitrail, Nichoir, Lingerie, bijoux, macaron, chapeau, ferronnerie, tournage bois, garnissage, sont au programme de notre édition 2018. l'Entrée est gratuite, un bar et une petite restauration seront assurés toujours à prix démocratique Où : maison de la laïcité, Rue de la Fenderie 3 à Trooz - Internet : http://www.laicite-trooz.be

Portes Ouvertes Point Ferme à Nandrin samedi 17 novembre de 10h à 17h C’est l’occasion de rencontrer les agriculteurs de la coopérative et de faire la fête.

Au programme : Marché de producteurs

Bar et Lunch Fermier

Dégustation Lieu: rue Tige des Saules, 48 Nandrin

Journée de l'Artisan - Apiculteur, producteur de miel, d'objets en cire d'abeille et de bo - dimanche 18 novembre- Nous proposerons la dégustation et la vente de nos miels de cet été.

L'atelier du cirier vous montrera les différentes facettes de la fabrication d'objets en cire et du façonnage des cires gaufrées.

Vous pourrez également obtenir des informations à propos des stages d'initiation que nous organisons à l'intention des écoles ou candidats apiculteur. Où : Hoyoux Famil, 10 Rue Darimont à Clavier

Journée de l'Artisan - Chocolaterie Choc à Lau vous ouvre ses portes ce dimanche 18 novembre- Vous pourrez ce jour-là découvrir un petit musée du chocolat ce qui vous permettra d'apprendre l'histoire du chocolat jusqu' à aujourd?hui, suivi d'une dégustation et d'un atelier ou je réaliserai devant vous des pralines et une sculpture en chocolat. Où : Choc à lau rue Godelet 33 à Huy

Marché artisanal à Retinne - Dimanche 18 novembre de 11:00 à 18:00 Venez découvrir des artisants locaux motivés et peut-être vous laisser séduire par une de leur création dans une salle bien chauffée.

De plus, dans la bonne humeur, vous pourrez prendre un bon repas pour une somme modique.

ENTREE Gratuite Où :Salle 'les Amis du Vieux Retinne 'Place du Marché à Retinne

Salon de la Santé et du Bien-être à Jemeppe - Dimanche 18 novembre de 9:30 à 17:00 - Au pgrm: Stands, ateliers, conférences, massages, petite restauration. ..

Ce salon a pour objectif de présenter au public différents outils utiles à la gestion du bien-être et de la santé, au quotidien !

Entrée Gratuite Où : Campus 2000, Rue du Gosson 1 à Jemeppe- Internet :https://www.facebook.com/salon.de.la.sante.et.du.bien.etre.2017/

3e édition du Petit déjeuner Oxfam à Seraing organisé en collaboration avec Idées-Actions ! RDV à la Maison de la Laïcité de Seraing le dimanche 18 novembre, entre 8h et 11h pour déguster des produits équitables OxfamFéronstrée, locaux Ferme Larock, de saison et/ou bio Au Vert G Boutique Santé !

Concert de Trompes de Chasse du Duché de Limbourg, qui garde ainsi un" caractère local" dimanche 18 novembre à 20h en l'église de La Reid(participation aux frais 12€,10€ en prévente) Bien que nous portions le nom de syndicat d'initiative, nous sommes un petit groupe de bénévoles qui animent notre village. Votre soutien, nous permettrait de donner une plus grande visibilité à notre manifestation. D'avance , nous vous en remercions Pour les membres du SI La Reid Michèle Frisée info : www.lareid.be

Salon de l'Habitat groupé et innovant sur Liège - dimanche 18 novembre de 10:00 à 17:30- Ce salon wallon s'intéressera particulièrement à la construction, l'éco-construction, l'autoconstruction, les chantiers participatifs... Outre les stands "experts" de banque éthique, d'architectes, d'accompagnement de groupes, de nombreux stands se rajouteront tels que les chantiers participatifs, primes et subsides à la construction et rénovation, construction paille, aide à l'autoconstruction, assainissement écologique....Lieu: Val Benoit, Quain Banning 6, à Liège

Plus d'infos: https://www.habitat-groupe.be/agenda/liege/13706/

Chouchout & Vous à Ans - Salon bien être et mode dimanche 18 novembre de 10h à 17h - Au pgrm: Conseillères en make up, vêtements, lingerie, bijoux mais aussi massages, sophrologie, coiffure, soins visage et bien d’autres ateliers vous attendent - Lieu: l’Espace Plan B à Ans