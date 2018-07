Un nouveau musée au Fort de Tancrémont

Voici quelques semaines s'est ouvert un nouveau musée juste à côté du Fort de Tancrémont dans une ancienne tarterie; l'initiative émane de l'Amicale du Fort de Tancrémont, de la commune de Pepinster et du musée militaire d'Ensival. Le musée est un excellent complément à la visite du Fort en elle-même car il rassemble objets, armements, costumes militaires et autres photos d'époque qui illustrent le rôle joué par le Fort de Tancrémont en début de la guerre 40, mais aussi la vie des soldats et des techniciens à l'intérieur de l'édifice. Tancrémont faisait partie de la position fortifiée de Liège (PFL) avec les forts d'Eben-Emael, Aubin-Neufchâteau et Battice construits en arc de cercle. Après une résistance de 19 jours, Tancrémont fut le dernier fort à tomber le 29 mai 1940, au lendemain de la capitulation signée par Léopold III. Les soldats belges ont été faits prisonniers et envoyés en Allemagne hormis les électriciens dont les Allemands avaient besoin dans le fort.

Le musée se déploie sur trois salles: on y retrouve des costumes militaires fournis par le Musée d'Ensival, mais aussi des habits de civils avec notamment ce mannequin représentant une femme aux cheveux tondus, la punition pour les collaborateurs. De nombreux obus et armes issus du Fort sont exposés dans des vitrines qui les met bien en évidence notamment grâce à un éclairage étudié. Deux canons ayant servi dans le Fort sont également exposés de même que certaines pièces que l'on peut trouver uniquement à Tancrémont. Place est aussi largement laissée à des photos de soldats du Fort pour entretenir le devoir de mémoire et ce grâce à la participation de familles de soldats défunts qui ont déniché de nombreux documents d'époque dans leurs archives familiales. Le musée du Fort de Tancrémont ne sera pas figé: il sera régulièrement modifié par l'arrivée de nouvelles pièces et documents.

L'Amicale du Fort et la commune de Pepinster assurent alternativement les visites du Musée qui ont lieu - comme celles du Fort - chaque dimanche de 13h à 17h jusqu'en octobre; des visites particulières sont possibles sur réservation.

Toutes les infos figurent sur le site fort-de-Tancrémont.be