Un lavoir où l'on se sent comme à la maison à Flémalle !

Fabienne Dupont a ouvert (il y a peu de temps, à Flemalle) un lavoir dans l’esprit d’antan avec un confort bien actuel. Un tout nouveau concept à découvrir…

L’esprit du lieu est familial. On se sent comme à la maison grâce à une décoration très zen et en bois. Le lieu permet les échanges et les discussions un peu comme dans les lavoirs d’antan.

La gérante et son compagnon proposent un accueil personnalisé pour chacun. Et si le temps vous manque, ils se rendent même à votre domicile pour chercher votre linge et le ramener propre.

Le coté automatisé des machines peut parfois effrayer. Ici pas de panique, les machines sont simples d’utilisation et Fabienne est disposée à vous aider puisqu’elle est toujours présente.

Le petit plus : buvez un petit café en attendant votre linge !

Ou lisez un livre.

On y trouve des bouquins à prêter, des magazines à lire et même des vêtements de seconde main à petit prix.

Le lavoir s'appelle "la Marinière" car Fabienne et son compagnon adorent les pulls marins. D'ailleurs, dès que les beaux jours reviendront ils se sont promis d'en porter chaque jour !



Le lavoir est ouvert depuis le 15 décembre et le concept fonctionne.

Son adresse : Rue E. Doneux, 7. 4400 Flémalle.

Le lavoir est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h. Et le dimanche de 10h à 18h.