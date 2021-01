Un jeu de piste sur smartphone pour découvrir Liège et ses secrets

Totemus est un heureux produit de la pandémie de covid-19. Alors que les belges se retrouvaient confinés ou en tout cas restreints dans leurs voyages, les créateurs de l'application avaient à coeur de revaloriser le patrimoine wallon, en rendant ludique sa découverte. Totemus vous emmène en balade au moyen de 24 itinéraires, à mi-chemin entre le jeu de piste et la chasse au trésor. Le concept est belge, ludique et accessible aux enfants! On y redécouvre la culture, la gastronomie, l'art, les mythes et légendes et le savoir-faire de nos régions... Tout en faisant du sport! Certaines balades sont en effet pensées pour le vélo. Il suffit simplement d'avoir un smartphone chargé, équipé d'une bonne connexion, et le jeu peut commencer. Entièrement gratuite, l'application est accessible 24h/24 et 7j/7.