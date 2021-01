Un guide surprenant, une nouvelle chaine YouTube pour découvrir le patrimoine Liégeois

La rue Spintay, une rue hors du commun ! - 26/01/2021 La rue Spintay à Verviers fut jadis une des rues les plus commerçantes de la ville. Depuis les choses ont bien changé. Si bien qu'il est aujourd'hui question de la démolition d'une grande partie des bâtisses de la rue. C'est donc à ma manière que je rends hommage à cette rue particulière pour moi et pour nombreux Verviétois(es) ! Pour la réalisation de cette vidéo j'ai utilisé de nombreuses photos provenant du groupe Facebook Verviers, Hier et Aujourd'hui. D'autres photos proviennent des collections des Musées Communaux et certaines du livre de Jules Emile Pirenne. J'ai veillé à référencer les sources en fonction des informations à ma disposition. Musiques : "Punch Deck - Brahe" est sous licence Creative Commons (cc-by) Musique promue par BreakingCopyright: https://youtu.be/azNw-vQhAXQ _______ "Juan Sánchez - Luz de Luna" est sous licence Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Musique promue par BreakingCopyright: https://youtu.be/h7fSbXEadzI #Verviers #histoire #citélainière #Wallonie #Belgique