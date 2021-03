Un Golf champêtre à la Ferme de la Croix de mer à Faimes, en plein cœur de la Hesbaye

C’est dans un écrin de verdure que la ferme de La Croix de Mer vous attend. Jacques et Fabienne De Marneffe sont les heureux propriétaires de ce petit coin de paradis. Depuis de nombreuses années, ils élèvent vaches laitières, vaches viandeuses… Mais pas seulement. On peut s’y procurer du bon beurre et de la crème glacée maison et y passer un moment de détente dans cette période particulière.

Il y a 3 ans, les frères Dardenne n’ont pas hésité à s’y installer le temps d’un tournage. C’est là que le film " Le jeune Ahmed " fut tourné pour être ensuite présenté à Cannes.

La ferme de la Croix de Mer est une ferme pédagogique qui dévoile le labeur au quotidien des agriculteurs, leur passion et qui vous permettent de partager ses moments particuliers.

Chaque année, ils proposent des stages pour les enfants, les écoles ainsi que des activités à faire en famille.

Mais aujourd’hui, ils vous proposent un Golf Champêtre qui vient tout juste d’être remis à neuf.

Le golf à la ferme se joue sur des pâtures qui conservent leur vocation agricole. Le parcours de 16 trous se présente comme une promenade dans un environnement calme et naturel. Vous vous baladez avec un club rustique en bois et une balle, et vous jouez… Entre les vaches !

En pratique, sur le terrain, vous composez des équipes qui vont s’affronter. Celle qui aura réalisé le parcours avec le plus petit nombre de frappes sera déclarée vainqueur.

Il est possible de vous restaurer sur place.

Un barbecue est à votre disposition à mi-parcours, des tables et des collations.

Différentes formules vous sont proposées que vous veniez en famille, entre amis ou en couple…

N’hésitez pas à vous rendre sur la page FB ferme pédagogique de la Croix de Mer