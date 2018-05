Un festival de qualité et peu couteux ? Le Home Made Music Festival de Huy !

Le but premier de cet évènement est qu’il soit accessible au plus grand nombre de personnes c’est pourquoi l’entrée est à 8 euros. Les boissons et la petite restauration sont également à des prix démocratiques.

Tous les groupes ne sont pas encore dévoilés, sur leur page facebook on en découvre petit à petit. Il y a notamment From Kissing. Ce groupe de rock a déjà une centaine de date à son actif. Depuis sa création en 2013 il a sorti 3 EP. Son premier album " Lumières noires " vient de sortir. En concert ils donnent des prestations scéniques explosives. https://www.youtube.com/watch?v=ubHyrQ4JObQ

Un concours a récemment eu lieu pour choisir le groupe qui aura la chance d’ouvrir le festival. Entre 5 candidats c’est Winter Woods qui a été retenu. Jeune groupe formé il y a seulement 1 an, ils sont originaires de Namur et Ciney. Leur musique est dans un style acoustique folk et il y a même un banjo. https://www.youtube.com/watch?v=1x83W6YOOnQ

Rendez-vous le samedi 11 aout dès 14h. Attention si vous arrivez après 18h le prix augmente, votre ticket vous coutera donc 12 euros.

https://www.facebook.com/events/1351059671660561/