Un festival de fanfares en plein centre de Liège ce dimanche

La 8ème édition de RAM DAM en Fanfares se déroulera ce dimanche 26 août, le long de la Batte ainsi qu'à bord des navettes fluviales et change son implantation principale pour prendre ses quartiers au Parc de la Boverie.



" Au programme, une journée ensoleillée rythmée par les huit ensembles musicaux, contemporains ou folkloriques, amateurs ou professionnels, académiques ou festifs. "

RAM DAM en Fanfares, c'est avant tout une parenthèse ludique où se côtoient Sans Tambour Ni Trompette, Vlakidrachko, Nihil Obstat, le Gustave Brass Band, Gogolgotha, le Guidon Hesbignon et le Collegians' Band.

Cuivres et colonnes d'airs s'invitent au fil de la Meuse et au cœur d'un de nos plus beaux parcs, la Boverie. Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts… tubas, hélicons et clarinettes tutoieront " souba ", clairons et trompettes !

" RAM DAM en Fanfares, c'est 180 musiciens qui font corps de concert. C'est un trait d'union pétaradant, entre folklore, tradition et modernité ! "



Les temps forts sont : la Battle de Fanfares, les ateliers d'initiation pour les plus jeunes, le défilé, les sets individuels de chacune des fanfares, les croisières musicales et la " Jam de clôture ", c'est-à-dire une scène ouverte où chacun peut à loisir apporter sa contribution musicale.

Mais aussi :

14h et 16h30 : Ateliers d'initiation aux instruments de musique pour petits et grands



INFOS PRATIQUES

MANIFESTATION GRATUITE

DIMANCHE 26 AOÛT 2018

Sur la Batte de 10h30 à 14h

Devant chez Grand Maison, la Casa Ponton et le Musée Curtius de 10h30 à 13h50

Au parc de la Boverie de 12h à 20h30

>> 12h à 19h : Succession de concerts de fanfares

>> 17h : Battle de Fanfares entre Vlakidrachko et Nihil Obstat

>> 18h00 : Défilé

>> 19h15-21h : Jam de clôture

Chacun(e) est invité(e) à se munir de son instrument pour la jam de clôture

Retrouvez toutes les informations via la page suivante : https://www.facebook.com/events/215193445783924/