Un défi est lancé aux supporters de la coupe du monde de foot

Fabrice Merny est instit le jour et le soir il chante dans son band FMR. Il ne manque pas d'idées et a lancé sur FB un défi à toutes celles et ceux qui aiment boire un verre en regardant la coupe du monde de foot.

Il vous propose ceci: vous buvez un verre de moins lors d'un match et vous versez les 2 euros de ce verre non bu sur un compte.

Et à l'issue de la coupe du monde, la somme sera versée à une associaiton caritative !

Fabrice a donc ouvert un compte à la banque, un huissier a validé le compte et veillera a ce que l'entièreté de la somme soit versée à l'association choisie.

Même l'épouse de notre Axel Witsel a partagé ce post !

2 euros, c'est peu de chose pour chacun d'entre nous mais ce serait top évidemment d'arriver à une belle somme dimanche.

A vos euros! toutes les infos sur la page FB

https://www.facebook.com/fabrice.merny/posts/10156694021639752