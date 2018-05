Un cadeau sans pesticides ou des séances de kiné pour votre maman ?

Cette semaine, de nombreux élèves se sont mis à l’ouvrage pour réaliser un beau bricolage à offrir ce dimanche aux mamans.

Dans 700 classes de Wallonie le bricolage est légèrement différent. Les mamans recevront un bricolage " Flower power ". Cette action s’inscrit dans la campagne printemps sans pesticides 2018.

Les élèves ont réalisé des cartes de vœux ensemencées, des bombes de graines végétales, des pots de fleurs ou des rubans de semis. Actuellement 700 classes participent à l’action " Maman sans pesticides ".

C’est l’occasion pour les professeurs d’aborder en classe des questions comme : pourquoi faut-il se passer des pesticides, quel rôle jouent les insectes dans notre écosystème, pourquoi faut-il les préserver ?

Et vous, vous n’avez pas encore d’idées de cadeaux pour votre maman ?

Nous vous avons trouvés quelques idées pour rendre ce moment magique.

Vivacité est parti à votre rencontre pour connaître vos idées. Il y a les idées plus traditionnelles comme un bouquet de fleurs, des bijoux ou encore un parfum. Certaines idées sont plus marquantes : Ameline de Herve qui va offrir des séances de kiné à sa maman pour soulager son dos. Une autre idée personnalisée elle provient d’Aicha, étudiante à Liège, elle va offrir un collier avec un pendentif en forme de guitare car c’est l'instrument favori de sa maman. Julie de Visé va passer du temps en famille et préparer un bon repas.

Et si vous réalisiez une activité avec elle ? A Liège il existe différents évènements organisés à cette occasion.

Enfilez un tablier et une toque et participez à un atelier chocolat organisé par la boutique carré noir. Dimanche après-midi entrez dans les coulisses de leur chocolaterie et prenez part à une initiation de confection de pralines moulées, enrobées et des célèbres prouts de licornes (Un mélange de Feuilletine et de chocolat noir de Madagascar).

L’atelier vous permettra de goûter les différents types de chocolats et de repartir avec vos créations. Il faut avoir au minimum 8 ans. Attention les places sont limitées donc ne tardez pas et réservez sur chocolat@carrenoir.be .

Il propose bien d’autres ateliers et pas seulement destinés à cette fête, n’hésitez pas à aller faire un tour sur la page facebook " carré noir ". Il y a par exemple un atelier "Truffes et ganaches" ce lundi 14 mai à 19h.

Les tout-petits ne sont pas oubliés : Un atelier organisé par Baby Steps est proposé pour vos enfants de 1 à 3 ans et leur maman. C’est l’occasion pour vous d’échanger un moment avec votre enfant. C’est à 10h dans les locaux Baby steps.

Au programme : de la musique (découverte d’instruments, comptines), de l’éveil artistique (de la peinture en mode collectif sur des grandes feuilles, de la pâte à modeler), des jeux de psychomotricité...

Le prix est de 11 euros par enfant et comprend l’accès illimité aux salles de jeu après l’animation.

Réservation : babystepsliege@gmail.com

RDV : Quai Marcellis 7 à Liège