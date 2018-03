Typh Barrow au Bel'zik festival!

Pour la journée internationale des droits des femmes, la jeune bruxelloise de 30 ans, Typh Barrow a répondu à nos questions. Elle se produira sur la scène du Bel'zik festival de Herve la semaine prochaine.

Son premier album "Raw" vient de sortir début 2018. Oui, c’est normal si vous la connaissez déjà, elle est présente dans le monde de la musique depuis 2012.

Typh Barrow a attendu 6 ans pour sortir son premier album car elle a voulu travailler chaque morceau en profondeur pour donner un vrai univers à ses titres. Elle signe l’entièreté des textes et des musiques.

Cet album c’est la réalisation d’un rêve. L’artiste avait envie du son des vinyles et de la soul des années 60. Pari tenu, elle s’est rendue en Angleterre pour enregistrer avec un collectif de Jazz dans les conditions réels de ces années.

Elle s’est laissée porter par des musiciens, de vraie pointure du milieu, dans cette ambiance chaleureuse. Une musique portée par des sons bien distincts.

Fini le confort d’un studio actuel ou chacun vient enregistrer sa partie séparément puis on compile le tout.

Dans leur studio " années 60 ", ils ont joué tous ensemble le morceau à enregistrer. Si quelqu’un se trompait, il fallait tout recommencer. Mais d’un autre côté, ce type d’enregistrement laisse la place à l’improvisation pour emmener le groupe dans un univers particulier. Un premier album très soul pop avec son titre " Raw ".

Le single " Taboo " issus de cet album a été numéro 1 des ventes de disques en Belgique une semaine après sa sortie. L’artiste s’est imposée à la première place devant Ed Sheeran. Une grande surprise pour Typh Barrow.

Ses influences se situent entre la soul, la pop, le reggae et le hip-hop. Sa force ? Sa voix androgyne.

On se souvient de sa reprise au piano de Coolio " Gangsta’s Paradise ". Au départ, le cover est diffusé pour donner un peu de contenu sur les réseaux de la chanteuse. Elle a généré plus d’1 millions de vues. Le but n’était pas de faire le buzz mais cette grande visibilité lui a fait très plaisir.

Pour ce jour particulier des droits de la femme, Typh Barrow aimerait la présence de plus de chanteuses féminines sur les scènes belges.

Cette jeune artiste enchaîne les concerts sold-out, il n’y a plus aucunes places pour l’écouter en concerts. Mais pas de panique, elle chantera au Bel’zik festival le jeudi 15 mars. Et pour ce concert, il reste de la place : http://www.belzik.be/tickets