Triptyque ardennais 2018

Le Triptyque Ardennais est la course par étapes interclubs pour jeunes coureurs des catégories Espoirs et Elites avec et sans contrat la plus sélective de Belgique.

Cette course de vélo se déroulera du vendredi 18 mai au dimanche 20 mai et partira de La Calamine.

25 équipes de 7 coureurs seront sur la ligne de départ.

Elle se divise en 3 étapes.

Etape 1- vendredi: LA CALAMINE / BÜLLINGEN / HELLENTHAL 152.4 KM + 3 CIRCUITS DE 8.6 KM

Etape 2- samedi: MONSCHAU/BÜTGENBACH/ EUPEN 143.7 KM + 2 CIRCUITS DE 14 KM

Etape 3- dimanche: CENTRE COMMERCIAL KNAUF HULDANGE TROISVIERGES GDL – SOUMAGNE – BLEGNY

158.4 KM : 127 KM EN LIGNE + 2 CIRCUITS DE 15.7 KM

Le programme complet: www.triptyqueardennais.be/