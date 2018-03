Traverser en solitaire la France pour une bonne cause !

Un jeune Liégeois relèvera en juin un défi de taille : traverser la France du nord au sud à vélo. Cela représente +/- 1300 Km sur 9 jours et c'est au profit des restos du cœur Liégeois.

Maxime Servais lance ce projet sportif et caritatif appelé "La Diagonale du Coeur".



Il relèvera le challenge en juin afin de récolter des fonds pour les bénéficiaires du Resto du Coeur de Liège.



Son initiative vient de ce constat : Il y a de plus en plus de personnes vivant dans la précarité. Pensionnés, familles monoparentales, jeunes sans emploi ou avec des emplois précaires, sans domicile fixe, ... Ces personnes se trouvent dans des situations difficiles qui, sans l'aide des Restos du cœur, elles ne pourraient s'offrir un repas équilibré chaque jour.



Il cherche des sponsors pour financer ce projet et récolter des fonds pour l'opération.



Une page Facebook a été créée pour en faire la promotion et lancer des appels aux dons : https://www.facebook.com/ladiagonaleducoeur/?hc_ref=ARTP9JLOmkn2l-2XFbhGgJSKXYXUV5tpX9Uo3RTTcTJg8V56sMNtcNa25UIighRjgYY