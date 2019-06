"This Is It "The Michael Jackson Tribute" (A Tribute Like No Other) le Grand retour de " Michael Jackson " au Trocadéro ce mercredi 26 juin

This Is It “The Michael Jackson Tribute” reproduit avec fidélité, les chansons, les effets, les tenues, les vidéos (sur écran géant) & les chorégraphies connues et prévues pour ce show grandiose.

Dario “Jayden” de Malzine, chanteur, compositeur, a participé à toutes les tournées de Michael Jackson. En 2012, il a été proche de l’équipe de Michael Jackson en passant une audition et ensuite recruté sur THRILLER Live à Londres. (Le seul ‘Musical’ officialisé par Michael Jackson).

Son rêve : lui rendre hommage.

Aujourd’hui, son souhait est devenu réalité et s’annonce magique, Comme l’indique Dario de Malzine, initiateur de ce projet, aidé par sa partenaire à la vie et aujourd’hui à la scène, Jessica Séré.

Plus qu’un simple Tribute, le groupe rend hommage à sa musique incomparable, et s’adresse à tous les passionnés de musique, aux fans, aux jeunes et moins jeunes.

La force et le secret de ce Tribute réside dans les liens forts qui unissent le groupe et l’implication de chacun de ses membres. Les musiciens sont ceux d’OCTOBER (Tribute U2) renforcé par la présence Alex Von Buxhoeveden (Guitare) & Dan Devos (Clavier), et une équipe de danseurs hors du commun.

Ce sont 16 personnes seront sur scène, 5 musiciens, 7 danseurs-(euses) & 3 choristes, afin de faire revivre la Magie Jackson en Live.

Loin des caricatures et imitations, Le Show se veut respectueux du travail de Michael Jackson et son équipe. Pas de grimages, pas de perruques, les musiciens jouent en live et le chanteur également.

Bien que le style, la voix et l’attitude soient proche et fidèle, c’est la qualité du show dans son ensemble qui est mis en avant.

Bienvenue dans ce voyage!

Une aventure qui débutera à la date anniversaire des 10 ans de la disparition de Michael Jackson, Le mercredi 26 juin au TROCADERO de Liège devant près de 600 personnes, ambiance et émotion forte au programme.