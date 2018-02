Tendance : Le veggie pour ados

Le veggie est de plus en plus tendance. Les restos ajoutent des plats végétariens à leur carte, les grandes surfaces proposent des produits végés dans leurs rayons et les ateliers pour apprendre à cuisiner cette alimentation sont de plus en plus nombreux et affichent souvent complet.

Mais d’abord, un petit retour sur des chiffres:

Combien y-a-t-il de végétariens en Belgique? Selon la Ligue de l’Enseignement(*), 5% de la population mange végétarien et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Et ailleurs en Europe, ça se passe comment ? Les Végés sont plus nombreux en Allemagne et en Angleterre avec 9 % de consommateurs. Chez nos voisins Français, ils sont moins de 2%.



Veggie c’est tendance ?

Mais pourquoi pas chez les plus jeunes aussi. Le 4 mars, à Liège, il y aura un nouvel atelier de cuisine mais cette fois, dédié aux ados de 11 à 14 ans.

Cet atelier végétarien leur permettra de découvrir les contours de cette cuisine.

Au programme ? Toute une après-midi pour préparer des recettes avec des produits bio et de saison.

Ils sortiront des sentiers battus et oseront des associations de gouts étonnantes, colorées et parfumées.

Intéressé ? Ne tardez pas car les places sont limitées à 6 participants.

Une activité qui donne envie mais est-ce dangereux d’adopter ce régime lorsqu’on est toujours en croissance ?

La Ligue de l’Enseignement s’appuie sur les dires de l’American Dietetic Association, qui prétend que les régimes végétariens conviennent aux individus de tout âge, y compris pendant la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, l’enfance et l’adolescence. Et ce, si le régime est bien préparé et que l’enfant mange suffisamment de tout pour s’assurer une bonne croissance. Par contre, toujours selon la Ligue de l’Enseignement, le régime végétalien lui, ne contiendrait pas assez de protéines donc il ne serait pas recommandé pour des enfants et adolescents.

La Ligue de l'Enseignement et de l' Éducation permanente a pour objet la défense et la promotion de l'enseignement public et de l'éducation laïque.