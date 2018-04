Tanaë en concert à Liège !

La jeune artiste Liégeoise sera à Seraing samedi 14 avril à 20h pour un concert en back’live. L’occasion pour vous de (re)découvrir en live son 4 titres " Introspection " sorti début 2018.

C’était il y a un an, Tanaë a fait le buzz en partageant sa première reprise du titre " One dance " de Drake sur sa page facebook. Il a fallu seulement quelques jours pour que 1500 personnes rejoignent sa page.



Début octobre, elle sort son tout premier single " I Need Your Love ". Un premier titre original qui reçoit un très bon accueil sur les réseaux sociaux puisque le clip a été vu plus de 15.000 fois sur Youtube et partagé plus de 250 fois sur Facebook.



Elle vient de sortir son premier EP " Introspection " rassemblant 4 titres soul, pop, rythmes urbain et électro.



Contactée par The Voice Belgique, The Voice France et la Nouvelle Star, elle préfère ne pas saisir ces opportunités pour se focaliser sur son projet personnel en toute indépendance.



Elle sera en concert chez nous ce samedi 14 avril à 20h00 !

Où ? Centre Culturel de Seraing

CONCERT DEBOUT EN BACK'LIVE

Entrée : 8€ (prévente) / 10€ le soir même

Infos/réservation:

www.centrecultureldeseraing.be