TAG TON TCHINIS, une action visant à localiser ce qui gêne la vie des cyclistes !

Le Gracq propose aux cyclistes de signaler les obstacles qu'ils rencontrent pour circuler en toute sécurité dans Liège.

Avis aux cyclistes Liégeois ! Le GRACQ (les cyclistes quotidiens asbl) lance un formulaire en ligne qui permet de décrire en quelques mots les endroits où il vous arrive souvent d’être confronté à des aménagements défectueux ou non adaptés au vélo. Le but est d’identifier et visualiser les situations dangereuses ou problématiques pour les cyclistes à Liège.



Ils se chargeront ensuite d’analyser les résultats et de les remettre aux autorités compétentes.



Remplissez le formulaire jusqu’au 30 mars il se trouve sur https://framaforms.org/tag-ton-tchinis-



www.Gracq.org/tchinis