Straaly, le supermarché 100% en ligne que livre vos courses dans le centre de Liège en deux heures

Straaly est un supermarché local et liégeois. Sa particularité ? Il est 100% en ligne et livre vos courses à domicile en moins de 2 heures.

Akin et Anthony ont lancé le projet de Straaly lors du premier confinement. "Se rendre dans un supermarché et y effectuer les courses était une tâche compliquée et les livraisons proposées par ceux-ci ne sont pas très rapides. La pandémie a bouleversé les habitudes de consommation, poussant de plus en plus les acheteurs à se tourner vers la livraison à domicile et notamment vers les produits locaux", expliquent-ils.

Lire aussi : Boca-Planet, un drive-in pour des courses zéro déchet à Liège

Ainsi, Straaly veut privilégier l’économie locale, les circuits courts, et propose des fruits, légumes, boissons, produits laitiers, etc avec l’appui de Point Ferme. Dans un premier temps, le service de livraison (qui coûte 4,99€) est disponible le samedi (de 8h à 20h) et le dimanche (de 10h à 18h) pour les habitants de Liège et alentours. Pour savoir si vous pouvez être livré.e à domicile en moins de deux heures, il suffit d’entrer votre adresse sur le site internet afin de voir si vous êtes éligible ou non.

Nous mettons également un accent sur les produits locaux, le processus est un peu plus lent car nous voulons être sûrs de pouvoir proposer des produits frais et de qualité mais nous ajoutons chaque semaine de nouveaux articles.

Plus d’infos sur le site internet de Straaly