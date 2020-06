Soutenez les restaurateurs locaux en offrant un BONCADO HORECA PAYS DE HERVE

Durant cette période difficile, il est important de soutenir les commerces locaux, l’horeca en particulier.

Le pays de Herve a lancé une action de bons cadeaux, nommé BOCADO Horeca en pays de Herve.

Ce ne sont pas moins de 40 restaurants installés dans 12 communes du Pays de Herve.

​ comment ça marche ?

​​-on se rend sur le site

-si on sait ce qu'on veut offrir, on va directement sur la page du resto, du café, de l'hôtel en question, sinon, on se géolocalise et le site propose une belle sélection de restos

-on choisit le montant du bon cadeau

-on peut aussi personnaliser son bon cadeau et on décide si on l'envoi par mail, s'il doit être offert en version "papier"

Cela vous intéresse, ICI