Sois Belge et tais-toi ! au Forum de Liege

Le spectacle Sois Belge et tais-toi fête ses 20 ans lors de la saison 2017-2018 ! 20 ans que la troupe s’amuse à tordre l’actualité... de rire !

Pour son spectacle anniversaire - le " Grand Vingtième " - la célèbre troupe revisite ses meilleurs sketchs, ses meilleurs personnages, ses imitations et parodies les plus réussies, ce qu’ils ont fait de plus drôle, de plus impertinent, de plus fort et de plus jubilatoire sous forme d’un best tof adapté à l’actualité.

Le tout est agrémenté d’inédits et nouveautés. En 20 ans il y en a eu des crises, des élections, du communautaire, des réformes, des compromis, des mensonges, des promesses, des affaires, des casseroles, des trucs et des trocs, du plic et du ploc, des tics et des tocs...

Rendez-vous au Forum de Liège samedi 27 et dimanche 28 janvier.

Réservation: www.forum.be