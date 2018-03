Samedi 14 avril, sensations fortes dans les Hautes Fagnes : une descente en trottinettes tout terrain !

Les amateurs de sport épicé de fun apprécieront l’organisation de l’Auberge de Jeunesse de Malmedy le samedi 14 avril ; celle-ci propose une descente de 13 kilomètres à trottinette tout terrain depuis la Maison du Parc à Botrange jusqu’ à l’auberge de Jeunesse située à Bévercé ( Malmedy). L’organisation n’est pas neuve en soi mais elle était jusqu’ici réservée à des groupes ; cette fois, tout le monde pourra s’y inscrire, individuellement, entre amis ou en famille, quel que soit le nombre.

Tout commencera par un rassemblement des participants à 13h30 à l’Auberge de Jeunesse de Malmedy suivi du transfert en camionnettes jusqu’à la Maison du Parc située à quelques centaines de mètres en contre-bas du Signal de Botrange. Là-bas, un petit galop d’entrainement sera organisé pour se familiariser avec l’engin spécialement adapté pour un parcours fagnard, chaussé notamment de pneus plus larges et plus crantés.

Puis, viendra le moment tant attendu: le grand départ ! La descente durera deux heures environ sur des chemins et sentiers balisés, habituellement empruntés par les VVTistes : il ne s’agit en aucun cas d’une course : les participants rouleront sur un tempo de type touristique dicté par des moniteurs, afin qu’ils apprécient au mieux la beauté et la diversité du tracé fagnard. L’exercice est réservé aux personnes âgées de 10 ans et plus, et s’il n’y a guère de prérequis pour piloter les trottinettes, l’organisation demande au minimum que l’on sache rouler à vélo. Il n’y pas de contrainte physique réelle mais les participants doivent s’attendre, s’ils sont à cours d’entrainement, à subir des douleurs aux jambes les jours qui suivent la balade !

Cette descente à trottinette sera limitée à 30 participants : il est donc impératif de s’inscrire auprès des responsables de l’Auberge de Jeunesse de Malmedy soit par téléphone au 080 33 83 86 ou par mail : animationmdy@lesaubergesdejeunesse.be, et ce pour le jeudi 5 avril au plus tard.

Trois formules d’inscriptions sont proposées : la descente seule à 17€, la descente plus un barbecue à l’arrivée pour 31€ par adulte( 29 € pour les moins de 12 ans) et une formule all in, descente – barbecue et une nuitée à l’auberge de jeunesse de Malmedy pour 47.5 € ( 36 € pour les moins de 12 ans).