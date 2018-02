Saint Valentin en hors piste !

Si vous avez envie de passer une soirée de Saint Valentin originale, il vous suffit de puiser quelques idées juste ici...

Un restaurant en tête à tête, un bouquet de fleurs, des chocolats ou encore une nuit romantique… Toutes ces activités de Saint Valentin sont bien connues. Et si vous fêtiez ce moment différemment ? A Liège, il existe différentes activités à vivre avec l’élu ou l’élue de votre cœur.

Saint Valentin sportive ?

Courir à 2, c’est l’objet de la Saint Valentin proposée ce dimanche 11 février à travers un " trail des Z’amoureux ". La course partira du château de Ben-Ahin à Huy et traversera des paysages exceptionnels. Il est possible de courir 9 km, 19km ou 29km. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.nv-sports.be/pages/trail-de-ben-ahin.html#xh5tktY5hUhoSuFl.99

Une manière un peu décalée de célébrer votre amour en compagnie d’un mordu de la course !!!

Saint Valentin humoristique ?

Et puisque le rire est excellent pour la santé, pourquoi ne pas profiter d’un bon spectacle en couple. La troupe des Zapeuprès propose un texte sous le signe de l’amour. Une soirée proposée (évidemment) le mercredi 14 février à 20h au Collège de Saint-Servais à Liège. http://www.zapeupres.be/reservations

Saint Valentin fun ?

Et pour ne plus douter de votre amour, la Galerie commerçante Médiacité à Liège a pensé à installer un test de compatibilité amoureuse. C’est le " Love Lab " !

Cet étonnant laboratoire mesure (sans aucune fiabilité scientifique évidemment !!!) la " compatibilité " amoureuse, amicale et physique entre deux personnes.

Vous serez soumis à une reconnaissance faciale. Oserez-vous tester votre amour ? Rendez-vous dans les couloirs de la Galerie jusqu’au 24 mars.

Saint-Valentin classique ?

Pour les mordus de musique de chambre rendez-vous mercredi 14 février 2018 à 12h30 au Foyer Eugène Ysaye à la salle Philharmonique de Liège. Au programme, une Saint-Valentin musicale avec trois chefs-d’œuvre du répertoire romantique.

Saint Valentin en célibat ?

On a pensé aussi aux célibataires qui voudraient trouver chaussure à leurs pieds en ce jour de Saint Valentin !

Ce mercredi 14 février à 20H, la Courte Echelle à Liège s’ouvre aux célibats. Le principe assez simple : A votre arrivée vous recevez un bracelet lumineux spécifiant que votre cœur est libre et à partir de là, laissez opérer la magie des rencontres tout en regardant le spectacle " Attention, Hu’mort Noir ! " de Enzo Burgio. Départ pour une (peut-être) nouvelle aventure !!!