Romy Conzen nous présente son album : V for Victory

Il est sorti fin avril 2017 sous le label MVM music.

De style pop-rock, il est composé de douze titres originaux, dont neuf en anglais et trois en français.

L’album comporte aussi des titres plus intimes : un morceau doté d’une couleur orientale et deux morceaux acoustiques.

Elle est nominée dans 3 catégories d'une cérémonie d'Awards de Nashville : Les Josie Music Awards



Description des Josie Music Awards: une cérémonie de remise de prix de musique de genre qui comprend un tapis rouge somptueux et de nombreuses représentations existe depuis 2015.



Catégories de Romy:

1. "Female Artist of the Year" in the Rock category

2. "Album of the Year (Rock)" for my album "V FOR VICTORY"

3. "Song of the year (Rock)" for my song "Going Down"

Infos sur la cérémonie : www.josiemusicawards.com

Prochains concerts:

- 28 juin live acoustic @ Hotel Verviers Summer Terrasse, Verviers

- 21 juillet 2018 live acoustic 19H @ " Pietonnier gourmand ", Francofolies de SPA

- 24 août 2018 live with BAND 18H30 @ Scène principale, Fiestacity VERVIERS

Son site :

https://www.romy-conzen.com/