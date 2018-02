Recherche figurants pour tourner avec Christian Clavier et Gérard Depardieu

Dans le cadre du prochain long-métrage (titre provisoire) " Convoi exceptionnel " réalisé par Bertrand Blier et produit par Curiosa Films et Versus Productions, avec notamment Christian Clavier et Gérard Depardieu, NK Casting est à la recherche de figurant(e)s pour un tournage se déroulant à Bruxelles du 14 février au 29 mars 2018.

Défrayé 50 euros / jours + 15 euros si voiture.

Ils cherchent :

– 50 personnes avec voiture, disponible le 14/15/16 février en journée.

– 40 personnes (35/70 ans) pour faire les clients d’un cabaret (date et lieu à confirmer)

– 30 personnes (25/65 ans) pour faire une équipe de scénaristes (15/16/17 et 21 mars)

Plus d'infos:

http://www.clapwallonie.be/casting-figuration-bruxelles/#.WmiqfgqqiyE.facebook