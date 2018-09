Quelques sorties pour les prochains jours

18ème édition Tempo Color Festival jusqu'au 6 octobre - Avec des activités en espaces publics concentrées sur un jour à Liège (22/09) et des activités en salles à Liège du 13/09 au 18/10. Ce festival urbain incontournable propose de vous faire vibrer aux rythmes de propositions artistiques et des solidarités internationales. Au menu plusieurs rendez-vous pour autant d’invitations conviviales à découvrir d’autres visions du monde plus respectueuses des humains et de leurs environnements , et un plaidoyer pour un accès de toutes et tous aux droits humains fondamentaux. Lieu: Centre ville de Liege & Place des Carmes à Liege. Infos: www.tempocolor.be

Les 1fois d'un soir à Huy samedi 29 septembre dès 15h - Cette année, la programmation vous surprendra au fil du parcours que vous aurez choisi. Vous aurez de l’intrigant, du décoiffant, du déjanté, du poétique, de l’impertinent…17 spectacles sur les 24 spectacles du festival sont couverts ou déménagés en salle en cas de pluie. Bar et restauration- Lieu: Place de Grand Marchin 3–

Expo génération 80 à la gare des Guillemins jusqu'au 2 juin 2019 - Génération 80 Experience vous plongera dans cette décennie grave, excentrique et délurée. Elle renverra certains à leurs souvenirs de jeunesse, tout en illustrant pour les plus jeunes l'influence de celle-ci sur la société d'aujourd'hui. Infos: https://www.europaexpo.be/

Racing Festival à Spa Francorchamps du vendredi 28 au dimanche 30 septembre -Traditionnel meeting de fin de saison pour le Royal Automobile Club de Spa, le Racing Festival n'échappe pas à sa tradition en offrant un programme hétéroclite. Métissage de voiture de tourisme, de GT et de monoplaces. Il y en aura pour tous les goûts. Des centaines de pilotes, tous plus ambitieux les uns que les autres viendront des 4 coins de l'Europe pour offrir un spectacle ébouissant et surtout totalement gratuit. 10.000 personnes sont attendues.

Village Foot du 26 au 30 septembre place Tivoli à Liège - L'espace Tivoli se transformera en un véritable stade de foot. Une infrastructure qui accueillera des rencontres avec des jeunes footballeurs provenant des différents clubs, d'écoles primaires et secondaires (tous réseaux confondus) ou proposant un enseignement de type sport-étude. Des animations diverses seront également proposées : la cage de pana, un atelier d’initiation à l’arbitrage, une sensibilisation à la nutrition sportive,…

Semaine sans écran à Herve du 29 septembre au 6 août - Le CHAC vous offre une "Semaine sans écran", du samedi 29 septembre au samedi 6 octobre. La semaine sans écran à Herve, une semaine pour vous déconnecter… Une semaine pour vous brancher " culture " ! Une semaine pour découvrir l’univers de nos associations et de nos artistes, … et réveiller l’artiste qui est en vous ! Un programme très stimulant conçu avec nos associations et artistes herviens, à Herve et dans les villages. Infos: www.paysdeherve.be/fr/semaine-sans-ecran

Exposition Guerre et Paix à Spa de 1914 à 1918 - jusqu'au 2 décembre - Il y a un siècle, l’installation du GQG allemand à Spa et l’abdication du kaiser Guillaume II quelques mois plus tard, font à la ville d’eaux une publicité qu’elle n’avait pas demandée...Une expositon a ne pas rater.

RDV: Au Jardin d’hiver du Pouhon Pierre le Grand

Horaire: du 1 avril au 30 septembre, de 10h à 18h & du 1 octobre au 2 décembre, de 10h à 17h. Infos: http://www.spavillaroyale.be/s

Deigné en fête Du 28 septembre au 2 octobre Au programme :

- Fête foraine avec ambiance musicale et bar ouverts tout le week-end

- Pains saucisses et soirée musicale le vendredi - Et bien sûr la traditionnelle bataille de confettis le mardi Où : Deigné Village, Halle Aux Chantoires, Deigné à Aywaille

Fête du village de Ciplet (Hannut) samedi 29 et dimanche 30 septembre. Samedi 29/09 De 15h00 à 20h00 : Marché artisanal

A partir de 16h00 : Balade en chariot - dimanche 30/09 De 7h à 17h : Grande brocante libre, Tournoi de pétanque en triplette , Bingo...

Durant tout le week-end: petite restauration sur place

Fête foraine

Spectacle de Mr Paul-Henri Thomsin: ' Des Liégeoiseries à la pelle' Salle Prévers à Jupille Samedi 29 septembre de 19:00 à 22:30- Lieu: Rue Jean Hermesse 2 à Jupille-sur-Meuse- Infos: www.jupiculture.be/

3ème édition des Vélofolies de Glons ! Samedi 29 septembre de 10:00 à 22:00 -Le patro de Glons et la gym les Ecureuils, 2 mouvements bien engagés dans la vallée du Geer, ont voulu s'associer afin de faire vivre le village on organisant une journée d'amusement et de folklore.

Une épredéfier dansuve vélo... enfants, ados ou adultes, vous venez vous défierune course folklorique dans Glons. Où :Salle Notre Maison, Rue Curé Ramoux 26 à Glons - Internet :http://www.velofolies.be/

Quatrième foire des Alternatives - dimanche 30 septembre de 11:00 à 17:00 Durant cette journée, des citoyens et des associations vous feront découvrir un panaché de savoir-faire et de techniques qui constituent autant d'alternatives à cette consommation effrénée qui tente de nous submerger !

Des producteurs locaux vous proposeront également leurs produits sur un petit marché.

Animation pour enfants, Bar et petite restauration