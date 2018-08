Quelques sorties pour ce weekend

52ème édition Aubel - Thimister - Stavelot du vendredi 3 au dimanche 5 août - Classique cycliste internationale de 4 étapes réservée aux juniors internationaux. Participation de tous les meilleurs coureurs belges et régionaux ainsi que de plusieurs équipes étrangères.

25ème édition Bandas en délire à Dalhem -samedi 4 & dimanche 5 juillet Ce festival s’organise sur deux jours. Le vendredi, c’est la soirée inaugurale sous un chapiteau de huit cents mètres carrés. Le samedi, place aux groupes musicaux répartis sur cinq points d’animations à travers la vieille ville de Dalhem. " Bandas en Délire ", c’est de la musique bandas, de la gastronomie typique du sud-ouest, des animations pour les enfants, des bars conviviaux, un site naturel extraordinaire. C’est aussi un lieu de fête, de rencontres et de découvertes.



Festivités au fort de Lantin du vendredi 3 au dimanche 5 août - Plus de 300 véhicules militaires alliés 40-45 seront présents et circuleront parmi divers camps de reconstitution alliés. Les visiteurs pourront également admirer le travail d'artisans sur le thème de la laine, visiter le fort, s'adonner au death-ride et tir à l'arc, écouter des concerts rock. Le village des enfants ravira les plus petits avec l'école du cirque et jeux d'habilité. Où : Fort Rue de Villers, 1 à Lantin- Internet : http://www.fortdeLantin.be

Pour la 6ème édition, les Apéros Hesbignons rappliquent à Pousset ! du vendredi 3 au dimanche 5 août - bars en tout genre, dégustations de mets locaux et originaux, diverses animations - Entrée gratuite tous les jours - Horaire: Vendredi 3 août dès 17h00 -- Samedi 4 août dès 15h00 - Dimanche 5 août de 15h00 à 22h00.Lieu: Place du Roi Albert, 4350 Remicourt, Belgique

21ème édition Beach Volley Hermalle - du vendredi 3 au dimanche 5 août - jours de détente conviviale pour les amateurs de Beach Volley et leurs spectateurs. 8 terrains en sable créés pour l'occasion, concerts, restauration. ..... Hall Omnisports Hermalle Sous Argenteau, Rue Vallée 15 à Hermalle-sous-Argenteau - Tarif : Gratuit - Internet : http://www.volleyballhermalle.be

" ANS FAIT SON CINEMA " cinema en plein air

Cool, "Ans, fait son cinéma" revient cet été :

 A ANS, place Matteoti, le vendredi 3 août

 A LONCIN, au Fort de Loncin, rue des Héros, le vendredi 10 août

 A ALLEUR, au parc philosophique, place des Anciens Combattants, le vendredi 17 août

 A XHENDREMAEL, place Vanhove, le jeudi 23 août

Entrée gratuite - Début du film à 21h30 - Bar ouvert dès 20h30

LES CAVALIERS DU SUD- Château de Waroux – Samedi 4 et dimanche 5 août - Les Cavaliers du Sud, emmenés par la troupe de Walid Jouili, reviennent au Château de Waroux les 4 et 5 août

Au programme : nouvelles démonstrations équestres, danses orientales, spectacles de fauconnerie, petite restauration, village enfants, etc.

 Samedi 4 août : de 15h00 à 20h00

 Dimanche 5 août : de 11h00 à 18h00

Entrée gratuite

Fête de la bière à Sougné-Remouchamps Samedi 4 août de 15:00 à 23:30 - Le parc en mode champêtre. Dégustation de bières locales, assiettes de produits locaux, cocktails. Plaine de jeux et balades à dos d âne pour les enfants. Ambiance conviviale. Organisation syndicat d initiative ( fb S.I.Sougné Remouchamps)- Où :Parc Communal de Sougné Remouchamps.

Visite guidée: De la citadelle aux Tawes : la nature en ville Samedi 4 août de 14:30 à 17:30 -Les Tawes, c'est un peu la campagne en ville. On y découvre de vastes espaces verts dans un relief très vallonné. Au fil des sentiers et ruelles, on y découvre les traces d'anciens sites liés au passé militaire ou industriel de la cité. Découverte du bois Fabry, la Dame blanche et la chapelle Saint-Maurice, les terrils de Batterie, les puits de mine… Pour bons marcheurs. Où : Bd du 14è de Ligne, Monument, Citadelle de Liège à Liège. Internet : http://www.visitezliege.be/fr/thematiques

Visite guidée: D'Un siècle à l'autre, la nature réinvestit la ville Samedi 4 août de 14:30 à 17:30 -Culture, loisirs et détente au parc de la Boverie: la Belle Liégeoise nous invite à sauter le pas. Nous ne le regretterons pas ! Au temps où on arrivait encore à Liège en bateau à aubes,un nouveau quartier voyait le jour : la liaison centre-ville et la gare ou comment lotir chic et cher. Réponse : créer un cadre de verdure, un parc à l'anglaise : Avroy et ses statues. Mais où se trouvait l'île de Commerce ? Où : Devant la Gare Des Guillemins, Place Des Guillemins à Liège- Internet : http://www.visitezliege.be/fr/thematiques

Visite du château d'Aigremont Dimanche 5 août de 14:00 à 15:30 -Le château d'Aigremont, demeure de plaisance d'un chanoine de la cathédrale Saint-Lambert – Visite théâtralisée. Plongez dans l'univers du 18e s. au château d'Aigremont en compagnie d'une dame de cette époque… elle nous fait les honneurs du château et nous fait découvrir différentes facettes de la vie quotidienne: les toilettes, l'art de la table, les boissons exotiques de l'époque telles le cacao et le café. l'Histoire du château, patrimoine exceptionnel de Wallonie, et son architecture seront bien entendu également évoqués, ses magnifiques peintures murales sont en cours de restauration. Rendez-vous à 14h au château d'Aigremont, rue du Château d'Aigremont (Awirs). Parking aisé. Infos et réservations : Office du Tourisme de Flémalle - www.flemalle.be

Promenade botanique à Jalhay Dimanche 5 août de 14:00 à 17:00 -"Foodwalk : Promenade botanique et culinaire autour du dolmen de Solwaster". Apprendre à connaître les plantes comestibles et dégustation. Durée : 4 à 5 km de 14h00 à 17h00 - Départ: Office du Tourisme de Jalhay-Sart à 13h45 et Covoiturage de Sart jusqu'à Solwaster (point de départ de la balade). Internet : http://www.tourismejalhaysart.be

Fort Boyard au fort de Huy Dimanche 5 août de 11:00 à 18:00 -Journée Fort Boyard au fort de Huy ! Tentez de réussir les 12 défis du fort (épreuves sportives, ludiques et intellectuelles). Venez faire preuve d'audace, d'équilibre, d'adresse et de stratégie de réflexion. Tout est possible mais rien n'est obligatoire: la tour géante, la piscine à bouchons, la cloche, le parcours à l'aveugle, la recherche du temps passé ou encore l'impressionnante death-ride ! Où : Fort Chaussée Napoléon à Huy- Internet : http://www.huy.be

Les enfants d'abord au château de Jehay - Dimanche 5 août de 13:00 à 18:00 - L'après-midi où les enfants sont rois ! Le domaine, envahi de grimages, manège, théâtre de marionnettes, jeux géants et autre château gonflable est entièrement dévolu au plaisir de vos marmots. Ils découvriront, de manière ludique, les jardins et le parc-potager du domaine avec toutes les richesses horticoles, fruitières et végétales qu'ils abritent. Le Service des sports dela Provincede Liège leur proposera également des modules d'initiation : escrime, escalade, vélo, karaté, hip hop, …Où :Château, Rue du Parc, 1 à Jehay- Internet : http://www.chateaujehay.be