Quelques sorties pour ce weekend

Vendredi 25 dès 20h et samedi 26 mai dès 10h à la Fête du Sureau à Hannut- Au pgm vendredi demonstration de differents danses, samedi: balade en Vtt, chasse aux trésors, Blind test, chateau gonflable...Infos: www.mjhannut.be Les apéros Liégeois c’est l’occasion de faire la fête dans différents endroits et de boire un verre dans une ambiance musicale vendredi 25 mai à partir de 17h30 à Oupeye avenue Edouard Remy. Plus d’infos sur facebook : " Les Apéros Liège s’évadent à Oupeye – 25 mai ". SI vous êtes un amateur de champagne RDV à Berloz ces samedi 26 et dimanche 27 mai où la Fête du champagne soufflera ses 18 bougies.

Au pgrm: des concerts, une ambiance jazzy, des animations et surtout beaucoup de dégustation.

Lieu: Rue Hinnisdaels à Corswarem ce samedi dès 15h et ce dimanche dès 14h. Infos : www.berloz.be Visite du jardin privé d'Henri Huynen samedi 26 & dimanche 27 mai-Jardin de 50 ares situé en bord de Meuse et traversé par un ruisseau. Aménagé depuis plus d'un siècle, le jardin a été complété depuis 1997 par un plan d'eau avec cascade, un potager structuré, un amphithéâtre et une gloriette permettant une promenade très variée. Où: Rue Basse-Hermalle, 1 à Hermalle-sous-Argenteau. Tarif: 4 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) au profit de 'Enfants d'un même Père'- Internet: http://www.jardinsenpaysdeliege.be 70 ans de la Poterie de Ben Ahin - Samedi 26 mai & dimanche 27 mai de 11:00 à 19:00 - Marché artisanal (poteries, gravures sur pierre- bois-verre, produits du terroir, sculptures, peintures, céramiques, bijoux, livres, luminaires, travail du métal et du bois, grimages,...)- Animation musicale- Petite restauration - entrée gratuite - Où: Poterie de Ben Ahin, Rue de la Poterie 1 à Huy. Fête au CRIE de Liège -dimanche 27 mai - Animations gratuites et ludiques pour toute la famille dans le parc du Jardin Botanique. De 13h30 à 18h00- ateliers de savoir faire cuisine géante, jeux en bois, graffi ti géant, semis, vannerie, confection de"doudou", sac en T-shirt, livre vivant... concert du groupe "PANG !" RAP 100% BIO. Parti r en balade ou visiter la librairie de la Maison de l’Environnement. Lieu: Parc Jardin Botanique Samedi 26 & dimanche 27 Mai de 10h00 à 18h00 - 6ème édition de la fête des plantes et des métiers du jardin au Château de Jehay - C'est avec plaisir que nous vous annonçons la présence de Luc Noël, de l'émission des Jardins et Loisirs de la RTBF et d'Arabelle Meirlaen, Chef étoilé au Guide Michelin, spécialiste de la Cuisine Intuitive. Le domaine enchanteur, son parc, ses jardins, son potager … vous accueillent pour les " Jardins de Printemps " au Château provincial de Jehay. Entrée :5 euro/ adulte Gratuit/ 0-18 ans Visite guidée du fort de Battice et de son musée- samedi 26 mai Départ des groupes à 13 heures 30 précises. Durée de la visite +/- 3 heures sur un parcours de +/- 3 kilomètres sur et dans le fort. Les galeries et locaux sont à 30 mètres sous terre. Vêtements chauds et bonnes chaussures sont recommandés. PAF : Adulte = 5 €. Enfant de moins de 12 ans = 3 €. Adresse : Route d’Aubel (ligne 38) 4651 Battice. 4ème édition de "viens voir quand on sème"à Momalle - dimanche 27 mai de 13h à 18h30- Au pgrm: marché des producteurs locaux (la ferme du moulin,La Framboise et le goji d'Angélique, les escargots du Geer...), animations pour petits et grands, bar et restauration...Lieu: Place Marcel Hicter à Momalle. Infos: www.centreculturelremicourt.be 3ième Grand Marché Artisanal Grandeur Nature à Heusy dimanche 27 mai de 10h à 17h sur la place Hubert Delrez de Heusy. Les produits exposés sont divers...produits de bouche bios, artisanat local varié . Une initiation au cirque est offerte aux enfants. Petite restauration, bar et dégustation de produits délicieux sont proposés aux promeneurs. Entrée gratuite. Croisière 'montagne Saint-Pierre' Dimanche 27 mai de 13:30 à 19:00 - au pgrm: 13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège. 14h00 : départ en navigation vers Lanaye. 15h30 : arrivée au pont de Lanaye. Balade guidée dans la Montagne Saint-Pierre ou croisière dans la tranchée de Kanne et sur la partie flamande du Canal Albert. 17h30 : retour à bord des "montagnards" et départ vers Liège. Où: Passerelle Saucy, Quai Van Beneden 4000 Liège- Internet: http://www.bateaulepaysdeliege.be/fr/les-croisieres-montagne-saint-pierre Les Aqualines - dimanche 27 mai de 8:00 à 18:00 - un rendez-vous dédié au sport, au bien-être, à la santé et la convivialité. Au programme : Petit-déjeuner Santé , Jogging enfant, Trail Sportif, Marche Adeps, Marché des Saveurs et petite restauration, Animations pour enfants, …Lieu: Source o Rama, Avenue Des Thermes, 78b à Chaudfontaine

SPORTS A vos basket! - © Tous droits réservés CONDRUSIEN - ENTRE VYLE ET CAMPAGNE - VYLE ET THAROUL vendredi 25 mai - DISTANCE(S): 6.6 km à 19H30 & 16.6 km à 19H15Lieu: Vyle-et-Tharoul, à Vyle-et-Tharoul - Web : www.joggingvyle​.net



GRAND TRAIL DES LACS ET CHÂTEAUX - BÜTGENBACH - samedi 26 mai - distance: 105 km à 04H00 - Lieu: Butgenbach à Butgenbach,

Web : www.ultratrail.​be



GRAND TRAIL DES LACS ET CHÂTEAUX - HOCKAI samedi 26 mai - DISTANCE: 30 km à 09H15 - Lieu: Hockai, à Hockai-

Web : www.ultratrail.​be Groupe de randonnées JPF dimanche 27 mai Lieu : Sol Cress –Annette et Lubin (Spa) 11 km Départ : 14h, parking du Sol Cress, 5, Spaloumont -4900 Spa P.A.F. 3€. Chiens tenus en laisse. Guide et renseignements : jpfbalade.e-monsite.com CHALLENGE COURS LA PROVINCE - JOGGING SPORT ATTITUDE - GRÂCE-HOLLOGNE dimanche 27 mai -DISTANCES: 6.9 et 11.3 km à 10H30- Lieu: Site de football de Forsvache Rue Forsvache à Grâce-Hollogne -

Web : www.courslaprov​ince.be/graceho​llogne



CHAUDFONTRAIL - CHAUDFONTAINE dimanche 27 mai -DISTANCE(S)

13 et 23 km à 10:00 - Lieu :Esplanade du Casino Avenue des Thermes, à Chaudfontaine L’ADEPS vous donne rendez-vous ce dimanche 27 mai 2018: ANDRIMONT L Hall Omnisports Albert Bidoul, rue Pire Pierre 30B [4821] BURDINNE L Salle communale, rue ONU 8 [4210] CHAUDFONTAINE L Sources O Roma, avenue des Thermes 78B [4050] SAINT-SùEVERIN L Salle communale, rue d'Engihoul 15 [4550] TROIS-PONTS L Buvette RRC TIONTS sur le meiz [4980] Infos sur le site : www.sport-adeps.be ou au numéro vert 0800 20 000

HUMOUR Freddy Tougaux - © Tous droits réservés Freddy Tougaux vendredi 25 mai De Freddy Tougaux

"Je suis unique, comme tout le monde" ou comment un type normal, banal, sans autre prédisposition au statut d’artiste que le premier quidam en rue, est arrivé à devenir celui que le public acclame comme un artiste.

Où: Le Comédie en île, Rue Mean 11-13 à Liège- Infos: http://comedieenile.be Parler aux Etoiles avec Pierre Theunis et Friends, Betty La Ferrara Ve 25 mai et Sa 26 mai - Dans ce tout nouveau spectacle teinté d’humour et de musique, pierre et betty vous proposent avec toute leur équipe au grand complet (5 musiciens) leur tout nouveau spectacle " parler aux étoiles " et rassurez-vous, elles ne seront pas filantes. RDV: La Bouch'rit, rue St Gilles - Infos: www.bouchrit.be/ Seul en scène : 'Question de Principes' avec Christophe Guissart vendredi 25 & samedi 26 mai -A travers une ' formation accélérée ', Christophe Guissart vous propose de les découvrir avec une bonne dose d'humour absurde et une pincée de poésie.Son ambition avouée : rendre le spectateur plus intelligent en le faisant rire ! RDV: théâtre de la Courte Echelle (rue de Rotterdam à Liège) HORS SERVICE samedi 26 et dimanche 27 mai De Marc ANDREINI-Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un ascenseur ?

C’est amusant pendant une minute, agaçant après 5 et très vite, la panique vous prend. Lou et Victoria, deux jeunes trentenaires, amies de longue date, vont vivre cette expérience déroutante qui va mettre en péril l’estime qu’elles ont l'une pour l’autre.

Partagées entre stupeur, doutes, colères, acharnements et renoncements, elles nous renvoient à nos propres craintes : que ferions-nous dans la même situation ?

Où: Le Comédie en île, Rue Mean 11-13 à Liège- Infos: http://comedieenile.be