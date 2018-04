Quelques sorties pour ce weekend

Le Village Provençal à LIEGE du mercredi 18 au dimanche 22 avril - Une quarantaine d’exposants, tous venus des régions méditerranéennes, proposeront tous les produits emblématiques du Sud de la France, avec les olives, les tapenades et autres condiments, la charcuterie et les fromages, les épices, le nougat, les calissons et berlingots, le miel de lavande ou de thym ... Lieu: Place Saint Lambert. Infos: https://www.levillageprovencal.fr/

Six pieds sous l'herbe"! one-man show - vendredi 20 avril à 20h - par Frédéric Jomaux de l'asbl Écoscénique, qui aborde la question de notre rapport à la nature dans les cimetières, de la problématique des pesticides, de la végétalisation des tombes et de la tolérance à la végétation sauvage…

Le spectacle est gratuit et ouvert à tous (à partir de 16 ans). Il sera suivi d'un moment d'échanges avec le public.

Où ? Rue des Combattants, 1 à 4280 Hannut - Salle de l'Académie

Prix ? GRATUIT

Info ? https://www.centreculturelhannut.be/

Cinquième édition du Marché du Terroir vendredi 20 avril de 15h00 à 21h00 - Pas moins de 32 producteurs seront présents avec des produits tels que : légumes bio, spécialités vietnamiennes, plats régionaux à base de produits locaux, produits à base de miel + crêpes, fromages artisanaux, burgers, glaces, gaufres, tapenades, épices artisanales, viande de limousin, viande bio " La Rouge Pie de l’Est ", bières artisanales, boissons artisanales, salaison artisanale, confiserie artisanale, lacquemants, yaourts glacés, confitures, biscuits, potages, huiles, potirons, etc… Lieu: Place du Marché de Sart.

Conférence : Le zéro déchet sans complexe

Dans le cadre du salon Tomorrow Now, Intradel vous propose de venir écouter Sylvie Droulans, Zéro carabistouille, qui vous présentera les valeurs de cette démarche. Lors de cette conférence, vous apprendrez également comment sa famille ne sort plus qu’une poubelle par an pour 4 personnes. Elle vous expliquera ses trucs et astuces et vous pourrez ainsi vous lancer sans complexes et sans heurts vers le zéro déchet !

Quand ? Samedi 21 avril à 16 heures. Où ? Salon Tomorrow Now, Palais des Congrès de Liège - Entrée gratuite

https://www.facebook.com/events/1743097432436782/

Cause Rock Marathon be à Pepinster le samedi 21 avril dès 13h - Stay tribute Bowie , Arnomatic, Legends, Night Fire...en tout 10 groupes et 2 scènes- RDV: Espace Nô à Pepinster au profit de cliniclowns Verviers.

Orchidées de Jardin - Portes Ouvertes à Tinlot - samedi 21 & dimanche 22 avril de 10h à 18h-Phytesia est spécialisé dans les orchidées vivaces (Cypripedium, Dactylorhiza, Bletilla, Epipactis, Pleione, Calanthe, Spiranthes).

Ventes de plantes - Conseils - Bar et petite restauration

Où: Serres Horticoles de Phytesia

Rue Campagne de Bêche, 1 à Tinlot

Internet: http://phytesia-orchids.com/fr/30-orchidees-vivaces

Visite guidée Outremeuse insolite en anecdotes et en chansons : Saint-Nicolas. Samedi 21 avril à 14h30- De l’auberge de jeunesse Georges-Simenon à l’institut de Zoologie, cette promenade vous fera découvrir la vie d’Outremeuse d’autrefois animée de cris de rue, de chansons, de poèmes et d’anecdotes amusantes.

RDV : auberge de jeunesse Simenon, 2 rue Georges-Simenon. Infos et inscription: www.visitezliege.be

Visite guidée De la vigne à la bière au pays de Liège Samedi 21 avril à 14h30- Au Moyen Âge, on plantait des vignes en bord de Meuse pour produire un vin très apprécié par le clergé et la noblesse. À la même époque, on trouve des houblonnières au Longdoz et en Amercoeur et la bière est abondamment consommée pour son goût et ses nombreuses vertus. Et de nos jours, le Liégeois est-il plutôt amateur de bières artisanales... ou de vin de Bourgogne ?

RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. Inscription: www.visitezliege.be

Cinquième édition du festival de la Bande dessinée de Lincent. samedi 21 avril de 10:00 à 18:00 - Vous pourrez rencontrer une vingtaine d'auteurs qui seront présents pour dédicacer leurs Bandes Dessinées. présence de vendeurs de bd d'occasions et animations. Infos: http://www.festivalbdlincent.be

Dimanche 22 avril dès 10h auront lieu les 6h vélo à Sart-lez-Spa, Jalhay. Il s'agit d'une journée de course relais sur la place de sart, avec bar, restauration, food truck, animation musicale par l'harmonie locale et un groupe street fanfare pour animer l'après-midi. Lieu: place Sart Jalhay- Toutes les infos, et règlement du concours sont consultable http://www.mjjs.be/event/6-heures-velos-2018/

Marché aux plantes - produits du terroir et artisanaux à Crisnée- Dimanche 22 avril de 9:00 à 17:00- Des exposants professionnels vous feront découvrir leurs spécialités et leur savoir-faire. Des particuliers vous feront partager leur passion pour les plantes et le jardin. Des artisans mettront vos papilles gustatives en émoi en vous proposant leurs spécialités : fromages, pains, salaisons, miel, … Bar et petite restauration - Où: Place Des Senteurs, Rue J.hamels à Crisnée.

Deuxième marche houblonneuse au cœur de la ville de Huy dimanche 22 avril entre 10h et 19h. Au programme : un parcours de 5 Km qui vous permettra de découvrir des lieux marquants de la cité mosane tout en dégustant quelques bières spéciales produites par différentes microbrasseries wallonnes. Un quizz sur la ville de Huy vous permettra de parfaire vos connaissances tout au long du parcours. Le départ et l’arrivée se situeront à l'institut SainteMarie. Prix 12€ en prévente (15€ sur place) pour 8 bières différentes.

Le dimanche 22 avril de 10 à 17h, les blanchisseuses du Musée de la lessive de Spa lessiveront le linge comme en 1900 avec d’anciennes machines à laver. RDV: dans la cour du Musée de la lessive à Spa

entrée libre

Visite du musée payante : 4€/adulte – enfant : 1€

" Gauche Palette, au pays de l’automne sans fin… " au Château d’Oupeye - dimanche 22 avril à 15h un spectacle musical Présentée par Berlu & Co. Cette histoire raconte les aventures d’un artiste peintre un peu farfelu : Gauche Palette. Il vit seul, perdu au milieu d’un bois, jadis merveilleux, où les saisons se sont arrêtées subitement juste à la fin de l’automne… Adresse : Rue du Roi Albert 127 à Oupeye