Quelques sorties pour ce weekend

Conférence du GAS " LE CIEL EN MOUVEMENT " - vendredi 23 mars à 20h par Thierry Thysebaert passionné d'astronomie, de son histoire aux découvertes les plus récentes. Rendez-vous dans la nouvelle salle de conférence du Centre culturel de Spa située 39, rue du Waux-Hall. Renseignements : www.groupeastronomiespa.be

19ème Salon du vin et de la gastronomie à Bergilers - vendredi 23 au dimanche 25 mars-Sur plus de 500 m2 vous trouverez 180 vins et alcools, un assortiment de produits de bouche, un bar à bières spéciales...RDV: Rue de Bailly à Bergilers (Oreye). Infos: www.clapbergilers.be

Au Centre Culturel de Welkenraedt, vendredi 23 mars à 20h, la pièce de théâtre "Kennedy"de Thierry Debroux qui fait découvrir au public le clan Kennedy depuis l'envers du décor. Alain Leempoel et Dominique Rongvaux incarneront quelques personnages emblématiques des années 60 dont JFK et Maryline Monroe.

Tarif : 25 € · Prévente 20 €/ 15 € (-26/+65) ·

III Infos et réservations: www.ccwelkenraedt.be

Samedi 24 mars de 14h à 18h dans la salle des Rouges L'Union à Haccourt GRAND CARNAVAL POUR LES ENFANTS, avec un animateur au top, musique, danse, confettis, cotillons, friandises et surprises Entrée 2€ .

20ème cortège carnavalesque à Basse-Bodeux- samedi 24 mars dès 18h30 matouffet et animation des fanfares, 21h grand feu suivi du feu d'artifice et à 21h30 soirée carnavalesque- Où: Salle de la Jeunesse et Des Sports Basse-Bodeux, Rue de la Coulee 24 à Basse-bodeux- Tarif:Gratuit

Balade aux flambeaux à Ocquier dans les petites rues du village - samedi 24 mars à partir de 19h. Les lieux emblématiques seront illuminés, des boites vocales diffuseront des histoires liées au village et à ses bâtiments, des artistes et des artisans animeront les rues -

A 19h30, 20h30 et 21h30,dans l’église Saint Remacle, un concert spécial sera donné conjointement par l’orchestre à corde de l’université de Liège (CIMI), la Royale concorde d’Ocquier et une danseuse contemporaine.La soirée se terminera, vers 22h15 par une feu d’artifice.

14ème Printemps du Vin à Stavelot - samedi 24 & dimanche 25 mars -une vingtaine de producteurs venu de l'exagone seront présents. RDV: Collège Saint Remacle..

Les Journées wallonnes de l'Eau au Pays de Herve - Samedi 24 mars

Au pgrm: Visite de la Ferme de Gérard-Sart à Saint-André, de la Fromagerie du Vieux-Moulin à Herve, de la Brasserie du Val-Dieu et de la Siroperie Artisanale d'Aubel (dégustation)- Inscriptions à la Maison du Tourisme du Pays de Herve

Grand feu du village de Jevoumont Samedi 24 mars à 20:30

22 heures:soirée dansante pour les petits d'abord et les grands ensuite !

Thème:soyez lumineux

Où: Cercle d'Agrément de Jevoumont, Jevoumont 10 à Theux.

Visite guidée 400 ans d’orgue à l’église Saint-Jacques- samedi 24 mars à 14 h 30- Histoire mouvementée, fonctionnement insolite, musique

captivante… et accès exceptionnel ! En trois temps,

l’organiste vous raconte, vous explique et vous fait découvrir

l’orgue. Un voyage à travers le temps et un parcours parmi

les 2538 tuyaux de l’orgue Renaissance de Saint-Jacques. Guide : Pierre Thimus (organiste titulaire).

RDV : église Saint-Jacques (entrée par le parc de la place Émile-Dupont).Infos: www.visitezliege.be

Balades Insolites à Pepinster - Dimanche 25 mars Balade des chantoirs - Le Bola et le Bief d'Xhendelesse sont des affluents du Ry de Vaux. Ensemble, ils vont se jeter dans la Vesdre. De Soiron, nous partirons à la découverte des différents phénomènes karstiques qui jalonnent leurs parcours, dessinant le paysage parfois de manière étrange...Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'eau- Durée : 2h30- Distance : 6,7 km-

Liège en courant : parcourir les rues du Liège de Simenon Dimanche 25 mars à 10h-Suivons les empreintes des pas de Georges Simenon laissées sur les trottoirs de Liège de 1903 à 1922, en ne négligeant aucune piste, en nous inspirant des méthodes et du flair du commissaire Maigret. Vous

découvrirez, en quelques foulées, les lieux où vivaient ces " petites gens " -

Parcours de 9 km, adapté à tous. RDV : hall omnisports, 82 boulevard de la Constitution. Infos: www.visitezliege.be